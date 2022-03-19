1天17件公墓火警　中市消防局無人機空拍搜尋火源

▲▼台中消防局不但派人前往公墓宣導防火，也出動無人機空拍搜尋火源，首日發生17件火警，將持續努力減少案件數。（圖／消防局提供）

記者鄧木卿／台中報導

又到了清明掃墓的熱季，也是消防人員疲於奔命衝公墓滅火的旺季，台中消防局即日起除了派人到各公墓宣導小心焚燒紙錢之外，也出動無人機從空中搜巡，藉由第一時間發現火源，及早撲滅，避免火勢蔓延，全台中今天共發生17件公墓火警，希望日後陸空聯合降低火災件數。

台中市2020年火災案件有3193件，其中森林田野、公墓火警和雜物等有2163件，佔整體火災67.7%，去年火災案件雖然降低至2606件，但森林田野、公墓火警和雜物卻反而高達1921件，佔整體火災73.7%。

消防局為了降低每年發生的公墓火警，從3月19日至4月5日期間，每天都會派人不定時到各公墓巡視，加強防火宣導，假日期間更有專人進駐、巡邏、發放小水帶及宣傳單，並且利用空拍機協助空勘及廣播，提醒民眾「四不二記得」口訣（不燃燒雜草、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾），避免意外發生。

消防局表示，宣導首日全台中市共發生17件公墓火警，相較以往，案件數略少，但還是讓第一線消防員疲於奔命，尤其部份鄉下地區，民眾傳統掃墓，還是要焚燒紙錢，導致公墓火災件數難以有效下降。

公墓火災數雖然難以降低，還好在建築物火災發生數卻是有所成效，根據內政部統計，台中市2020年建築物火災847件，六都第4名；2021年建築物火災517件 ，六都第2名，綜合每10萬人建築物火災次數比值18.4，則是六都最低，未來將會持續努力，加強宣導，保障人民生命財產安全。