東航客機墜毀唯一幸運兒是他！　竟跑去「紋眉」親曝退票原因

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸東方航空今（21）日發生墜毀，原本載客124人的班機實際承載123名旅客，網友好奇「誰那麼幸運」。該名幸運兒今日下午在社群平台PO出影片，稱因第一班航班取消，所以取消行程。大批網友湧向評論區，紛紛感歎「大難不死必有後福」。

▲退票截圖 。（圖／翻攝自微博）

抖音上一位名叫「凌哥哥」的用戶3天前曾PO出購票簡訊，畫面顯示，他預定了3月21日的東方航空MU5735航班。然而大陸民航局今日下午證實，該班由雲南昆明飛往廣東廣州的飛機在廣西梧州墜毀，機上132人生死未卜。

事故發生後，網友紛紛擔心「凌哥哥」是否在機上，結果發現他今日下午PO出去紋眉的影片。抖音畫面可見，他躺在紫色的美容床上，眉毛因正在敷麻藥變成白色。

▼「凌哥哥」今日下午去紋眉了 。（圖／翻攝自抖音）

「凌哥哥」約30分鐘前PO出最新影片，配文稱「謝謝朋友的關心。我沒上飛機。也祝願上了飛機的家人們能夠平安回家」。他還自拍稱，「因為第一班航班取消了，所以沒去。」

▼ 「凌哥哥」最新PO文向網友報平安。（圖／翻攝自抖音）

大批網友紛紛湧入評論區，直呼實在太幸運，「眉毛拯救了你」、「大難不死必有後福」、「你要去那個紋眉店辦個終生會員」、「祝福你」、「一看你的眉毛就知道今天你能逃過一劫」、「傳遞幸運給上了飛機的人吧！」。