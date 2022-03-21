玉米迷宮食樂趣染疫情侶再傳家人　男友媽媽匡列居隔陽性確診

▲台南「2022東山區玉米迷宮食樂趣」活動，在衛生局疫調中，有3名確診者曾到場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市今天新增1名新營區60多歲女性COVID-19本土病例案22086，為3月11日公布之情侶檔男方21297之母，案22086因案21297確診而被匡列為居家隔離者，但隔離期滿前由衛生局安排採檢後為陽性確診，Ct值29.85。另25日前台南市醫院、住宿型長照機構禁止探病探視。

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台南市衛生局表示，案21297為案21261男友，3月6日出現咳嗽、流鼻水、鼻塞情形，3月10日因案21261確診被匡列居家隔離，安排至醫院採檢後確診。案21261與院內感染藥師在台南東山玉米節「玉米迷宮食樂趣」有足跡重疊。

衛生局表示，案22086為無症狀個案，已接種3劑COVID-19疫苗，因個案可傳染期間都在進行居家隔離，在台南市沒有活動足跡，社區傳染風險較小。

衛生局提醒，因國內近日仍有零星COVID-19本土個案、社區仍存在潛在傳染風險，台南市醫院、住宿式長照機構，除中央規定之例外情形，至3月25日全面禁止探病、探視；即日起至3月25日，本市各級機關學校於室內外拍攝個人或團體照、市府辦理活動上台、合照時，皆應全程佩戴口罩，並加強落實實聯制、人流管制等防疫措施。