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睽違2年！花蓮箭筍饗宴再度登場　席開百桌每桌10道菜色

▲▼睽違2年的箭筍饗宴於太巴塱祭祀廣場登場，現場席開百桌，每桌箭十道菜色，氣氛相當熱絡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

睽違2年的箭筍饗宴於太巴塱祭祀廣場登場，現場席開百桌，每桌箭十道菜色，氣氛相當熱絡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2022慢遊箭筍趣」20日於花蓮光復鄉太巴塱祭祀廣場登場！由於疫情趨緩，在花蓮縣政府、光復鄉公所的協助下，光豐農會睽違二年的箭筍饗宴恢復舉辦，共一百桌，箭筍饗宴共推出十道菜色，現場除了農特產品的展售，還有烤筍、剝筍、童玩製作的體驗，現場氣氛熱絡。

▲▼睽違2年的箭筍饗宴於太巴塱祭祀廣場登場，現場席開百桌，每桌箭十道菜色，氣氛相當熱絡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚致詞表示，農業的推展不僅是生產者與消費者的參與，還要向下扎根，從教育的學習和反饋，推動箭筍農村體驗活動讓參與者體會務農的辛苦，不僅能宣傳在地優質農產，更能傳承農業的永續發展精神與愛護土地的敬畏之心。感謝花蓮縣所有農會的全力支持，近年來推出部落旅遊結合慢食，帶動花蓮的觀光與農業，鄉親享受箭筍美食的同時，讓我們一起支持在地小農。

▲▼睽違2年的箭筍饗宴於太巴塱祭祀廣場登場，現場席開百桌，每桌箭十道菜色，氣氛相當熱絡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚致詞呼籲，鄉親享受箭筍美食的同時，一起支持在地小農。

立法委員傅崐萁致詞感性說到，縣長任內被時任農會總幹事林清水先生的熱情所感動，他分享箭筍是有機且能夠改善農村生活的農作，可以在光復鄉推動，於是共同舉辦了箭筍節與全國記者會，和全國好朋友分享健康的美食饗宴，光復的箭筍也一炮而紅 ，謝謝光復鄉長林清水與瑞穗鄉長陳進光並肩為花蓮的農特產品全面的行銷，我們沒有辦法出國的時候，可以來到花蓮品嚐道地的部落美食與文化體驗。

▲▼睽違2年的箭筍饗宴於太巴塱祭祀廣場登場，現場席開百桌，每桌箭十道菜色，氣氛相當熱絡。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立委傅崐萁致詞感性說到，縣長任內被時任農會總幹事林清水先生的熱情所感動，催生了箭筍節。

近年來，光復鄉太巴塱的阿美族人以現代化的經營管理方式栽培及改良，不僅使箭筍品質大幅提升，也克服了過去採筍不易的難題，至今太巴塱已成為最著名的箭筍產地。近期箭筍已紛紛冒出頭，無論是野生或是栽種的箭筍，都不需施用化學肥料，從發芽破土到可以採收，只需短短幾天，所以箭筍沒有病蟲害也絕對沒有農藥殘留的疑慮。
 

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