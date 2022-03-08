全中運將登場！祈福儀式求圓滿順利　歡迎來花蓮看比賽

▲縣長徐榛蔚主持全中運開幕祈福儀式，與貴賓們祈求賽事圓滿順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為迎接全國中等學校運動會，花蓮縣政府7日於花蓮港天宮辦理全中運開幕祈福儀式，縣長徐榛蔚在副縣長顏新章、秘書長饒忠以及縣府各局處首長陪同下主持儀式，縣議員吳東昇、花蓮港天宮董事長賴榮文、副董事長黃建南以及花蓮縣體育會理事長汪錦德都到場，同心祈求賽事圓滿順利。

徐榛蔚致詞提到，花蓮縣在去年4月從雲林縣接棒辦理今年全國中等學校運動會，感謝籌備111年全國中等學校運動會的所有夥伴，包含賽前的規劃、各工作小組溝通討論，從硬體到軟體設備，舉凡動線規劃、運動設施與設備、場館配置等，讓參賽選手有最優質的賽事體驗，讓喜愛運動的全國朋友享受在花蓮比賽的過程，屆時邀請全國友人來到花蓮給予參賽選手加油打氣，並感受好山、好水、好人情。

今年全國中等學校運動會即將於4月16日至21日在花蓮盛大展開，花蓮縣政府曾於90年、93年辦理全中運，前年辦理全民運賽事，讓各界看見花蓮豐沛量能，成功爭取到今年全中運主辦權，將透過此次全國性賽事，行銷花蓮好山好水，並帶動觀光人潮，讓來自全國參賽選手認識花蓮、感受花蓮熱情樸實的人情味。