快訊／婚宴群聚擴大！嘉義夫妻檔確診　足跡包含2間星巴克、書局

▲嘉義市防疫記者會。（圖／翻攝臉書）

記者翁伊森、林昱萱／嘉義報導

嘉義市21日新增2名確診個案，分別為案22040、案22041，兩人為50多歲夫妻檔，是先前喜宴群聚案的衍伸案。對此，稍早嘉義市政府也公布兩人的相關足跡。市長黃敏惠表示，夫妻兩人的足跡大多在外縣市，而在嘉義市內的則有兩間星巴克、書局。

黃敏惠表示，案22040、案22041兩人為夫妻，分別為50多歲男女，和3/13嘉義喜宴相關，當天夫妻兩人一起參加婚宴，並於3/18感覺到喉嚨不適，經衛生局擴大採撿、匡列居家隔離，檢驗出兩人為陽性。其中案22040的Ct值15.8、案22041的Ct值為24.15，兩人都已經收治在嘉義市專責病房。

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黃敏惠對餐飲業者提出懇託，請求務必掌握、落實實聯制，並呼籲疫情期間所有餐敘、宴會，請主辦方盡可能事前掌握所有賓客名單；另黃敏惠也建議市民，若符合資格，應盡早接種第三劑疫苗，提升保護力，疫情期間口罩也要戴好，減少外出用餐活動，若在外用餐拿下口罩，也務必減少移動，降低染疫風險。

針對這起婚宴傳播鏈，黃敏惠宣布，即日起自25日，嘉義市所有室內外不論拍攝個人或團體照、或市府辦理活動上台合照，皆須全程佩戴口罩，並加強落實實聯制、人流管制，讓防疫工作更加嚴謹。