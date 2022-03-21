深圳解封地鐵被塞爆！26歲OL「車廂擠成沙丁魚」：幸好鞋還在

▲深圳今早的地鐵站人山人海。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／香港報導

在「封城」一週後，大陸一線城市深圳今（21）日全面解封，公車、地鐵恢復運行。一早有大批民眾扛著電腦去上班，地鐵站人山人海，26歲的小馨向《ETtoday新聞雲》表示，「我整個擠到人都沒了。」另一名住在寶安區的台青小娜則透露，她8點多就聽到隔壁小區在放鞭炮慶祝，像過年一樣。

▼小馨被人群擠進地鐵車廂。（圖／受訪者提供）

深圳當局13日發佈通告，內容包括開展3輪全員核酸檢測；公車、地鐵全線停運；社區小區「封閉式管理」；非必要企業停止營業或在家工作等。防疫規定實施後，這座有1259萬人口、被稱為「中國硅谷（矽谷）」的大城市被叫停，進入「封城」狀態。

26歲的小馨在醫藥公司工作，規定推出時她正在澳門出差，15日回到深圳後直奔回家，「一路上只有零丁幾台車，春節都沒見過這麼空的城市，平時20分鐘的路程那天9分鐘就到家了。」接下來的7天小馨都在家居家辦公，每天上午7點至9點到樓下接受核酸檢測，「現場不會人擠人，大概5分鐘結束。」

深圳近日宣佈基本實現社會面動態清零，21日起有序恢復社會生產生活秩序，以確保供應鏈安全穩定，不過會繼續關閉兒童托管、線下教育培訓等機構，要求民眾搭乘公共交通工具須持48小時核酸檢測陰性證明，並將餐飲業者內用容量限制在50%。

▲距離0.6公里、5分鐘車程的網約車，最後塞了半小時都無法趕到。（圖／受訪者提供）

今早大批民眾踏上上班路途，賣早餐的貨架幾乎被掃空，各大交通再度變得忙碌。小馨今早要從羅湖區到南山區公司，原本叫了「滴滴」網約車，但只有0.6公里的距離她等了半個小時，最後放棄轉而搭地鐵。

一進到地鐵站，小馨被眼前的畫面震驚了，「密密麻麻全是人！」，好不容易上車，但整個車廂好像沙丁魚罐頭，令她直呼「我整個擠到人都沒了」。不過她也自嘲說，「只要電腦沒事就好，我不重要，一個合格打工人的自我修養，幸運的是...下車時候鞋還在。」

▲ 「深圳地鐵」這一話題今早也在微博引發熱議，圖為大批民眾在等公共交通。（圖／翻攝自微博）

「深圳地鐵」這一話題今早也在微博引發熱議，網友紛紛PO出自己的上班經歷，畫面可見，車站內外都是被擠得水洩不通，更有人形容堪比電影「釜山行（台灣譯：屍速列車）」。還有人抱怨地鐵班次不足以負荷龐大人流，最後上班遲到。

在寶安區工作的台灣女生小娜則比較幸運，因為住在公司附近不用經歷人擠人，但早上8點多被巨大的鞭炮聲嚇了一跳，原來是隔壁小區在放鞭炮慶祝解封，氣氛就像過年一樣，「突然很不習慣街上這麼多人、這麼多車。」

▲小馨家養的德牧多日無法出門散步。（圖／受訪者提供）

在歷經深圳封城1週後，小娜對於這次解封表示憂慮，「說實話我還是擔憂比較多，因為深圳和東莞還有疫情，怕這只是暫時的恢復正常，不知道啥時可能又會封起來。」小馨則態度樂觀，相信政府能控制好疫情，「隔離了那麼多天，感覺樓下的花草都在和我對話。」

對於今早的巨大人流，深圳地鐵指出，早高峰期間，部分線路站點出現短時客流高峰，深圳地鐵第一時間啓動應急預案，組織加開20列車上線，以緩解部分車站客流壓力；目前，已根據客流實際情況調整線網運行圖，整體壓縮行車間隔、加大行車密度，全力滿足防疫要求下的地鐵運力需求。