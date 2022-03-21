快訊／今5本土「分布4縣市」　嘉義婚宴群聚擴大增4確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增5例本土和93例境外移入，5例本土中有4例和嘉義婚宴群聚相關，另1例則是先前遊覽車旅遊團衍生個案，是居家隔離期滿陰轉陽。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥表示，今5例本土個案中，有4人是嘉義婚宴群聚相關，都有參加3/13婚宴，全是匡列採檢陽性，其中2人住在嘉義市、1人嘉義縣、1人雲林縣），目前該起群聚匡列採檢235人，目前9人陽性。另外1例本土是遊覽車旅遊團後續衍生個案，案21297的媽媽（案22086）。

▲▼嘉義婚宴群聚（上圖右下區塊）與南部旅遊團確診關聯。（圖／指揮中心提供）



截至目前為止，國內還有5條不明感染鏈，包括米迪幼兒園、五分埔女店員、雙北家人親友、桃園清艙人員和嘉義婚宴群聚。

另外， 今日新增境外移入個案為50例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自印尼(17例)、越南(14例)、美國(6例)、新加坡及泰國(各4例)、韓國及馬來西亞(各2例)、土耳其、柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、香港、法國、德國、菲律賓、印度及澳大利亞(各1例)移入，另35例調查中。入境日介於今(2022)年3月5日至3月20日。