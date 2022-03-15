石明謹提前退休！兼球評撈283萬遭降級改敘　宣告3月底離開警界

▲石明謹被人檢舉違法兼職，遭懲戒法院判降級改敘確定後，宣布提前退休離開警界。（圖／記者吳銘峯攝）



記者林冠吟／綜合報導

同是知名足球球評與北市交通大隊員警的石明謹，被人檢舉違法兼職，遭移送懲處。一審，懲戒法院判他降級改敘，併科20萬元；石不服上訴二審，但仍被駁回，維持原判，全案確定。稍早石明謹也在臉書上發文指出，尊重判決，但已決定提前退休。

石明謹在電視台長期擔任足球球評，包含世界盃足球賽、歐洲國家盃、歐洲足總盃等，大小國際足球賽事，都可以看到他擔任球評、講論賽事，其因擔任球評領取車馬費合計283萬餘元；又因擔任中華民國足球協會紀錄委員會委員，共出席5次會議，領取車馬費5400元。

不過他還有另一個身分是台北市交通大隊萬華分隊的員警，負責處理大小車禍案件，但他遭人檢舉，其在任職期間延宕車禍案件又違法兼職，交通大隊隨即發布聲明，表示對他記過、申誡，最後交由懲戒法院議處。案件上訴至二審後，懲戒法院判處石降級改敘，併科20萬元，全案確定。

判決確定後，石明謹也在臉書上發出3點聲明，表示尊重法院判決，既然走上訴程序，就是要接受判決的結果，向不公平的體制與僵化的傳統挑戰，他從沒想過會輕易得到認可，畢竟要改變幾十年的舊觀念沒那麼簡單。

石明謹也強調，判決確定後，由於北市府曾一再強調他嚴重損害政府信譽，因此他會上班上到3月底，然後提前退休離開警察工作，讓北市府恢復信譽。

石指出，經過此次結果後，他也會和律師研議是否要向憲法法庭聲請違憲，雖然對他來說根本不用浪費時間和金錢，但他認為這不只是他一個人的問題，而是所有公務人員的權利，希望能藉此讓以後的公務人員都擁有自由的工作權，也有能自由參加民間社團的權力。