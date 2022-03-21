電池成本瘋漲　陸40多款新能源車「組團漲價」

▲電池成本上升，帶動新能源車漲價。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸近20家新能源車企業、40多款車型近日先後宣布漲價，主要是受到電池成本上升而導致。理想汽車CEO李想在社交媒體上表示，和電池廠商已經合同確定了二季度電池漲價幅度的品牌，基本上都立刻宣布了漲價；還沒漲價的品牌，大部分是漲價幅度尚未談妥，等談妥後也普遍會立刻漲價。

根據《紅星新聞》報導，業內人士指出，電池成本上升是新能源車漲價的主要原因，「短時間內鋰材料價格居高不下，高油價也有利於新能源汽車的銷售，產銷兩旺導致動力電池價格上漲。」

從15日至20日一周的時間內，已有特斯拉、比亞迪、奇瑞新能源、小鵬汽車、哪吒汽車、零跑汽車、吉利旗下的幾何汽車、威馬汽車、長城歐拉等9家新能源車企官宣漲價。

其中，特斯拉在一周內3次漲價，單次漲幅高達2萬元（人民幣）；小鵬汽車的調價上限也高達2萬元；威馬汽車更是高達2.6萬元，甚至連一直以「價格屠夫」、「極致性價比」著稱的零跑汽車也扛不住了，C11全系車型最高漲價3萬元，成為單次漲幅最高的新能源車企。

理想汽車雖還未宣布漲價，但其CEO李想在社交媒體上表示，和電池廠商已經合同確定了二季度電池漲價幅度的品牌，基本上都立刻宣布了漲價；還沒漲價的品牌，大部分是漲價幅度尚未談妥，等談妥後也普遍會立刻漲價，「二季度電池成本上漲的幅度非常離譜！」

業內資深人士分析，近期車企與動力電池供應商的談判逐步落地，預計還有更多車企宣布漲價，可能導致車企進一步分化，「暢銷品牌訂單充足，與電池廠商談成，漲價能對沖電池漲價的影響；品牌力弱的可能因漲價造成客戶流失，或是不接受高價電池交不出車，或是咬牙拿高價電池銷量下滑。」

業內資深人士特別指出，「比亞迪與孚迪電池、長城汽車與蜂巢能源這樣綁定的車企，雖然也會因成本和大環境漲價，但受到了壓力會相對小一些。」

大陸官方也注意到了電池上游漲價的情況，工信部18日指出，多部委於3月16日至17日組織召開鋰行業運行座談會、動力電池上游材料漲價問題座談會。

會議要求，產業鏈上下游企業要加強供需對接，協力形成長期、穩定的戰略協作關係，共同引導鋰鹽價格理性回歸，加大力度保障市場供應，更好支撐我國新能源汽車等戰略性新興產業健康發展。