20天沒大便！新竹男「頂到心臟」腹脹難忍　醫徒手開挖5KG宿便

記者黃孟珍／新竹報導

新竹縣1名58歲的男子，約20天都沒有解大便，直到腹脹受不了才到醫院掛急診；經過醫師初步以肛門指檢，發現有如石頭般的重物壓在骨盆腔，擔心可能是腫瘤造成阻塞，立即做電腦斷層，發現病人有異於常人約80公分的乙狀結腸，塞了約5公斤重的宿便，至一路向上頂到了橫隔膜、胸腔甚至頂到心臟。醫師一把一把的將宿便挖出後，男子症狀也得到了緩解，回家排了十幾次便後，終於將賴在身體20天的宿便驅離出境。

▲醫師張巨成建議，民眾應多攝取蔬果纖維，水分，以及多運動，才能改善便秘。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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大腸直腸外科醫師張巨成表示，這名男子當時約有6*6公分的糞石，塞在大腸和乙狀結腸交接的地方；因此，只能透過手指將糞石捏碎，花了約10分鐘，大糞石慢慢挖出來。張巨成笑稱，清宿便是每個大腸直腸外科醫師的宿命，養成的過程中一定多少都會碰到類似的問題。

▲經電腦斷層發現，男子有異於常人約80公分的乙狀結腸，塞了約5公斤重的宿便。（圖／記者黃孟珍翻攝）

張巨成指出，部分病人有著乙狀結腸過長的問題。乙狀結腸是大腸的最後一段，後面銜接著直腸與肛門。有些病人可能是先天因素，大多是未知的原因，會讓乙狀結腸比一般人更長，而這樣過長的乙狀結腸，平時大多不會有症狀，但卻有可能會造成便秘或是扭轉的問題。

而乙狀結腸扭轉，更是需要急診處理的急症，不能不多注意。有任何問題，及早就醫接受專業的建議與檢查以區分便秘或是腫瘤阻塞，有時候，醫師的手指可能就是救星；因此，醫生也呼籲，便秘是相當普遍而且困擾的問題，建議民眾要多攝取蔬果纖維，水分，以及多運動，才能改善便秘，同時，也要注意排便習慣是否改變。

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