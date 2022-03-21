快訊／失事機齡6.8年　中國東方航空宣布全面停飛737-800客機

記者董美琪／綜合報導

中國東方航空內部人士21日晚間證實，明天將停飛旗下所有的失事機型737-800客機。南航和海航回應稱，暫未接到停飛該機型的通知。

▲東航停飛全部737-800客機。（圖／翻攝自微博／央廣網）



據央視新聞21日報導，該航班為東方航空執飛的MU5735，21日由昆明飛往廣州，在飛行至廣西與廣東交接的梧州藤縣附近時失聯。目前東航已經將該公司所有737-800航班的飛機全部控制在地面，空中航班落地後不再執行航班。

飛常準App顯示，MU5735於21日13點15分從昆明長水機場起飛，預計15點5分抵達廣州白雲機場。執飛MU5735航班的是東航雲南一架波音737-800飛機，註冊號B-1791，交付於2015年6月22日，目前機齡6.8年，當日航班載有132人。

該機型是大陸民航主流機型，多達1189架。東航有109架，而南航最多，多達163架。有民航專家向大陸媒體表示，目前為止，如果沒有證明事故是機型的問題，應不至於全停。而大陸民航局21日晚也暫未通知停飛所有737-800客機。

中國東方航空載有132人客機，今天在廣西梧州藤縣墜機，瞬間引發大火，目前死傷不明，當地消防挺進山林，已發現失事飛機殘骸碎片，目前繼續朝抵達失事現場展開救援。據了解，墜毀位置為廣西梧州市埌南鎮莫埌村神塘表附近山林，尚未發現mu5735遇難者遺體。