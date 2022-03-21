高雄限定？學校發「這張紙」曝南北差異　台北人震驚：真的沒看過

▲「隨堂測驗卷」竟是高雄限定！（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

國、高中課堂小考用的「隨堂測驗卷」，竟然也有南北差異！日前有網友貼出白底紅字的「隨堂測驗卷」照片，驚訝表示「竟然只有高雄人用過」，貼文引起討論，臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」也分享該篇貼文，勾起許多中南部人的回憶，而北部人則較陌生。

臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」分享該篇貼文，居然只有高雄人用過隨堂測驗紙，震驚大喊「欸欸，真假啦！」貼文曝光後，許多網友紛紛TAG自己的高雄好友，以及外縣市的好友，詢問「是真的嗎？」

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貼文一出，勾起許多中南部網友的回憶，「彰化也有。我國中時期也有這一樣。就是拿來考試用的」、「屏東也有啊，又不是高雄特產」、「彰化也有，我國中時期也有這一樣，就是拿來考試用的」、「想當年，跟同學上課傳紙條的好幫手」、「想起國中抄英文的可怕回憶」。

留言中，不少北部人表示「真的沒看過」，「問過台北的同學，他們真的沒用過」、「台北市、新北市，確實沒看過」、「真的，台北沒用過這種」、「我小時候沒流行，北部人說，真的沒有」、「我國中時從高雄轉學到台北，全班只有我一個人有」。不過，也有部分台北人說有用過，「老公台北人，說國中時有用啊」、「我在台北國中有用過」。

其中，也有網友恍然大悟喊「天啊真的假的！我以為全臺灣的人都用過耶」，「太震驚了，隨堂測驗紙可是高雄人中學時代的代表欸，這什麼南北差異」。就有網友好奇「那台北人都用什麼小考？」網友則回應「有些學校會自製測驗紙」、「自己拿廢紙出來（最常見）」。