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中興大學「超級EMBA」天價教室裝潢1200萬　招嘸學生債留管理學院

【千萬元教室爭議1】超EMBA教室裝潢費1200萬　招不到學生債留管理學院

▲興大校長薛富盛為了超級EMBA，向校務基金借款1,200萬，蓋一間超級豪華教室，現在正在裝潢當中。

圖文／鏡週刊

中興大學開設「層峰興學院-超EMBA企業領袖班」，到3月1日報名截止，卻只招收4個學生，但身兼班主任的校長薛富盛已經向校務基金借款，學費收入無法償債，於是召開7人會議，決議將「超E」從創產學院「甩鍋」給管理學院，消息傳開，管院教授譁然，有老師質疑，才4個學生、1年上12堂課，需要花1,200萬打造超級豪華教室嗎？其中有無弊端？多位教授呼籲檢調介入偵辦，追查天價教室的招標過程。

一位不願具名的C姓興大教授指出，該校要創辦「超級EMBA」，一年收費28萬，每月上一堂課，預計招生32名，為了這些VIP學生，身兼班主任的校長薛富盛，向校務基金借款，在舊文學院（萬年樓）5樓，斥資1200萬台幣，打造一間超級豪華教室（附設休息室），預定3月底完工，3月12日起開班授課，而學生繳了天價學費，沒有學位、也沒有學分，可能最大的好處就是累積人脈。

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【千萬元教室爭議1】超EMBA教室裝潢費1200萬　招不到學生債留管理學院

▲「超E」招生截止，嚴重不足，隔日校長迫不及待召開7人會議，會中決議甩鍋管院、讓該院扛1,200萬債務。

而且，爭議的是，校長要創辦「超級EMBA」，竟然不是由開設EMBA多年的管理學院負責，而是讓「創產學院」主導；C教授說，中興大學的創產學院，其實就是「推廣中心」，該院沒有自己的師資，其職責為辦理在職進修、推廣教育，或是承接政府標案，為學校爭取收入。

不曉得是否因為創產學院經驗不足，預計招收32名學生，到今年3月1日報名截止，只收了4個學生，才100多萬的學費收入，根本無法償還向校務基金借貸的1,200萬教室裝潢費。於是，3月2日下午，校長薛富盛迫不及待在行政大樓四樓，召開一場「7人小組」會議。他找來擔任「超EMBA」執行長的創產學院院長王升陽、副執行長林金賢（興大主秘）、班導師王精文（前副校長）；以及百般無奈，被迫接爛攤子的管理學院院長謝焸君、現任EMBA執行長張瑞當、副執行長蘇迺惠2位教授。

會中決議，超EMBA移交管理學院辦理，該院不但得接手課程規劃、師資安排、招生等「未完成事項」，最重要的是，擁有EMBA「金雞母」的管理學院，必須扛下「裝修工程款還款事宜」，這等於讓管理學院無端負債1,200萬。

當冤大頭就算了，這間超級無敵豪華教室，並非蓋在管理學院，而是設在文學院（萬年樓）裡，管院還得每年支付文學院80萬元租金，消息傳出，管院老師譁然。一名Y姓教授說：「哪有花錢裝修別人房子，卻還得付租金，而且還不是自己在住的？」

【千萬元教室爭議1】超EMBA教室裝潢費1200萬　招不到學生債留管理學院

▲興大校長薛富盛為了超級EMBA，向校務基金借款1200萬，蓋一間超級豪華教室。（翻攝畫面）

另一位J姓教授則懷疑校長大興土木，其中有貓膩！他說：「一年只上12堂課，就算是超級VIP學生，有必要打造1,200萬元教室嗎？當招生狀況不理想，校長為何不懸崖勒馬，趕緊解約、廢標，為何非得把這間超級豪華教室蓋下去？」

還有一位曾任興大高層主管的資深教授說：「又不是實驗室或特殊功能教室，一間教室裝潢費用，在沒有土建的狀況下，花個數十萬已經算寬鬆，1,200萬都可以買棟房子了，其中有無工程款灌水、招標過程有無弊端，檢調應該徹查，畢竟，一間教室要砸1,200萬，實在顛覆一般人的想像」。


【點擊看完整全文】

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