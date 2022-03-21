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大陸 大陸焦點 特派現場

一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」

▲▼一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」。（圖／翻攝自楚天都市報）

▲一家3人參加長輩告別式，不料還未開車離開殯儀館，就遭貨車攔腰撞上，全數身亡。（圖／翻攝自楚天都市報）

記者柯沛辰／綜合報導

中國遼寧省丹東市一家三口19日到殯儀館參加長輩的告別式，不料下午開車離開時，還沒出殯儀館院區，就遭一輛小貨車攔腰撞上，導致3人當場死亡，引發微博網友議論。

綜合陸媒報導，事故地點位在丹東市振興區殯儀館院內，一輛貨車攔腰撞上另一輛轎車，導致車上3人死亡。畫面中可見，貨車車頭頂著一輛幾乎半毀的黑色轎車，而且黑色轎車車頭扭曲變形，猶如一坨廢鐵。

▲▼一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」。（圖／翻攝自楚天都市報）

▲事故當下，貨車將轎車撞得擠壓變形。（圖／翻攝自楚天都市報）

報導指出，當天3人剛參加完長輩的葬禮，準備開車離開殯儀館院區，沒想到卻遭遇死劫。事發後，王姓貨車司機被交警帶走。該殯儀館人員則表示，確實已接到3具因車禍死亡的遺體。

丹東交警通報指出，王姓司機19日傍晚5點多駕駛小貨車，行經振興區殯儀館院內，疑因下坡機械故障，導致煞車失靈，失控與院內一輛轎車發生碰撞，致使3人死亡，目前案件具體情況還在進一步調查。

▲▼一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」。（圖／翻攝自楚天都市報）

▲事後，救難人員將貨車拉開，從中救出3人，但皆已回天乏術。（圖／翻攝自楚天都市報）

微博網友看完紛紛留言，「邪門，這是重喪啊」、「這，留下來的家人該怎麼活」、「正嘆他人命不長，哪知自己歸來喪...」、「可能長輩不捨得他們走」、「人生無常」、「死神這是等不及了嗎？直接省略中間流程了」、「這對原本的家庭來說是雪上加霜」、「太嚇人了...我會靈異上面想」、「唉，不知道說什麼好，在這樣一個地方，感覺是冥冥之中，願逝者安息」。

其中，有不少在地人指出，「丹東的（殯儀館）是在山上」、「我就是丹東人，主要是丹東殯儀館的路坡特別陡，再加上貨車剎車失靈，所以速度估計特別快」、「那個殯儀館坡度極其大還帶急彎，冬天更可怕，一直都不修」、「每次開車上去還好，開下來的時候真的很驚悚」、「丹東的殯儀館是一座山，路特別特別陡，人走上去都費老勁了」。

▼丹東警方發布通報，證實車禍造成3人死亡。（圖／翻攝自微博）

▲▼一家3人參加長輩告別式　準備離開殯儀館「竟被全部撞死」。（圖／翻攝自微博）

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