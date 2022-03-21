胡錫進揭中國對俄立場　3關鍵原因批「棄俄友美」天真幼稚

▲環球時報前總編輯胡錫進發文表示，主張「棄俄友美」的人天真、幼稚。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，中國雖抱持觀望態度，但隨著西方制裁力度加大，內部開始出現不同聲音，主張應跟進譴責、制裁俄羅斯。對此，環球時報前總編、特約評論員胡錫進提出3個理由，直言俄羅斯在中國戰略上至關重要，「用棄俄來改善對美關係，這種主張非常天真幼稚！」

胡錫進在微博撰文指出，俄國是中國顯而易見的外交夥伴，在台灣、香港、新疆、西藏等問題上給予支持。其次，中俄在相互戰略上「背靠背」，如今中國成為美國的頭號戰略對手，是因為俄羅斯與烏克蘭衝突，美國才把大部分壓力投向了莫斯科，可一旦戰事結束，壓力將回到中國身上，「到時候我們就會感受到俄羅斯的支持、哪怕中立有多大價值了。」

胡錫進認為，現在俄羅斯突然分走了美國的很大一部分壓力，成為「對抗美國霸權」的最前線，對中國積蓄力量而言有重大意義，「中俄兩個國家抵制美國霸權與一個國家單獨面對美國，是完全不同的地緣政治態勢。」他指出，「有俄羅斯作為夥伴，中國就會不怕美國實施能源封鎖，我們的糧食供應也更有保障，很多其他原材料也是一樣。」

倘若中美在台海或南海爆發戰爭，有俄羅斯這樣作為敵視美國的超級核力量存在，那屆時無論莫斯科是支持中國，還是保持中立，都將使美國難以對中國實施「核訛詐」，因為美國必須同時防範俄羅斯，所以說中俄有極強的戰略互補性，攜手形成的地緣政治潛力是無窮的，包括對日本的潛在箝制、對印度有一定的牽引力，甚至在戰略上穩定中亞。

▲去年12月，習近平視訊會晤普丁，談到「中俄要開展更多聯合行動」。（圖／達志影像／美聯社）

胡錫進表示，如果中俄被美國成功離間，俄羅斯立刻就面對戰略死棋，未來中國也將面臨死棋，更何況中國在東邊、南邊有諸多挑戰和不確定性，若中俄重回上世紀70年代的敵對，既「反美帝」又同時「反蘇修」兩面作戰，那是可以想像的嗎？「有人說：用棄俄換取和美國和好，這種主張得多天真才能做到啊？」

胡錫進直言，美國對俄羅斯的終極目標只是要它不再是「核威脅」，但對中國的目標則是希望中國徹底失去發展和競爭力，「最好中國分成幾塊，成為日本韓國東盟國家的並列拼圖，每一塊都受它操控，買它的武器，為它生產廉價商品。」

文末，他呼籲廣大社會大眾，「那些天真的國人不要做夢了。中國不應主動挑戰美國，盡量避免中美對抗，但我們必須用自己的實力讓美國接受與中國和平共處。俄羅斯是中國實現這一目標最重要的伙伴，所以今天中國不能對俄落井下石。中國政府對俄烏衝突的均衡立場最符合中國的現實及長遠國家利益。」

許多微博網友紛紛留言，「唇亡齒寒」、「奇了怪了，這麼多人怕美國怕得要死？」、「很多人是中了外媒的毒，故意無限放大一點負面信息」、「我們有自主的外交政策，肯定是做對中國最有利的事情，為什麼要別人希望我們做什麼我們就做什麼」、「沒有永恆的價值和利益，世界是博弈森林」、「道義責任比小聰明更重要！所謂得道多助，先要佔住道義，才能換來更多真朋友」、「我願意為俄羅斯的此次軍事行動捐款，有渠道嗎？」

不過，也有網友不以為然，「那就應該旗幟鮮明，全方位支援俄國啊」、「老胡你這是引導我們站在141個國家的對立面，對我們有利還是不利？」、「你覺得俄羅斯是個可靠的戰略夥伴？那你去問問李鴻章，它的中俄密約耽誤俄國參加八國聯軍侵華了嗎」、「互補個屁，俄羅斯是變色龍！老毛子剛把最先進的S-500防空導彈賣給印度，明眼人都知道是來對付誰的。俄羅斯一直利用印度和越南牽制中國，你不知道嗎？」

▼俄羅斯坦克部隊進軍烏克蘭。（圖／路透）