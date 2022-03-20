今本土+3「分布3縣市」　喜宴群聚擴大增2名確診！

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增3例本土個案，其中嘉義縣日前發生喜宴染疫相關，確診個案（案21916）的太太確診（案22013），是在3/19接觸者採檢發現，並未參加喜宴。另外確診個案為案22039，有參加喜宴，自行快篩陽姓，自行就醫PCR陽性。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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發言人莊人祥表示，今日3例個案中，居住縣市包括台北市、嘉義縣跟跟台南市，其中2例包括案22013跟案22039都是3/13到嘉義參加婚宴的群聚相關，其中案22013是先前確診個案（案21916）的妻子，未參加婚宴，是3/19接觸者採檢陽性，Ct值18。

另一例是在台北市的案22039有參加喜宴，3/19有喉嚨痛症狀，自行快篩陽姓，自行就醫PCR陽性，Ct值16，而目前案21792的喜宴賓客共採檢209人，其中5人陽性196人陰性，8人檢驗中。

▲嘉義喜宴不明感染源傳播鏈再增2例確診。（圖／指揮中心提供）※點圖放大



而台南個案為案22038，為鹽水區個案（案21262）跟案21263的同住家人，在3/10開始居家隔離，昨天期滿前採檢陽性，Ct值16。

▲南部旅行團傳播鏈再增確診個案22038。（圖／指揮中心提供）※點圖放大