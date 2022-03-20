南投連7震「和梅山斷層沒關聯」！　氣象局估5-7天內有4以下餘震

▲南投竹山昨晚6個小時內陸續發生7起地震。（圖／翻攝氣象局）



記者許展溢／台北報導

南投縣竹山鎮昨晚8點52分起，6個多小時內陸續發生7起地震，其中，最大規模5.1在11點23分。氣象局地震中心研判，該起為當地破碎帶造成，估計未來5至7天內將有3點多規模餘震，但這次和「梅山斷層沒有關聯」。

昨晚南投竹山規模5.1，震央位在南投縣竹山鎮，震源深度15公里，最大震度4級地區有雲林、南投、嘉義市、嘉義縣、彰化；震度三級地區有台中市、台南市。氣象局更針對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等5個縣市發布國家級警報。

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地震中心說明，此次最大震度都有4級以上，初步判斷為「當地破碎帶」造成，目前估計未來5到7天內將有3點多規模餘震會發生，這起地震和上個月新竹縣峨眉鄉超過10起地震一樣都是「破碎帶」所引起。

地震中心指出，通常破碎帶造成的地震，都為零散構造，因此規模「不會太大」，從過去資料看，距離上次這附近地震發生在2017年，規模5.6，震央在雲林縣苦坑鄉，這一帶其實不常發生地震，但也沒有到罕見。

另外，不少人聯想到梅山斷層，根據資料顯示，1906年梅山曾發生規模7.1強震，1258人死亡、2385人受傷，被視為史上第4慘重的地震，地震中心強調，此次位置上跟梅山還是有些距離，以整個空間分佈來看「跟梅山完全沒有相關聯」。

不少學者研究憂心梅山斷層的地震週期，地震中心指出，地震沒辦法預測，只能盡量在斷層周圍設測站觀察，將盡量蒐集到的資料提供給學者研究。地震中心強調，需要擔心的是該帶有地震活動，但目前都沒有，且這次地震和梅山也無關。

