春分到！這地區防大雨　2波「全台溼答答」氣溫驟降時間曝

▲氣象局提醒，今東半部地區有局部陣雨，尤其沿海地區有局部大雨發生的機率。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

今天（20日）是24節氣的「春分」，白天黑夜一樣長。氣象專家吳德榮提醒，周三鋒面通過，各地為有局部陣雨或雷雨的天氣；周六晚鋒面到，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降。

中央氣象局說，今天台灣附近由東風轉為東南風，東半部有局部陣雨，尤其沿海地區有局部大雨發生的機率，而西半部仍為多雲到晴，午後山區偶有零星短暫陣雨的天氣；溫度方面，西半部暖熱，白天高溫約27至30度，東半部雲多高溫約24至26度，至於夜晚清晨各地低溫19至23度。

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▼今晨0時至7時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周一台灣附近為偏南風環境，北台灣氣溫持續回升，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區亦有零星短暫對流陣雨；周二鋒面通過及東北季風增強，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部山區亦有零星短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲。

氣象局表示，周三、周四東北季風及華南雲雨區影響，降雨範圍擴大，北部及東北部天氣持續濕涼，北部地區有短暫雨，中南部及東半部地區有局部短暫雨；周五東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周六另一鋒面接近，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，午後中部以北地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周一各地多雲時晴，白天溫暖微熱、早晚涼，水氣增多，西半部近山區午後及東半部偶有局部短暫雨的機率；周二鋒面接近，大氣不穩定度提高，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨的機率，尤其午後，北台氣溫略降。

吳德榮提醒，周三鋒面通過，各地為有局部陣雨或雷雨的天氣，有較大雨勢，北台轉涼，其他地區氣溫略降；周四各地仍有局部短暫雨的機率，降雨減緩、氣溫回升；周五、周六各地多雲時晴，漸暖如夏，因在下一波鋒面前，仍有大氣不穩定度，午後有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮分析，周六晚鋒面到，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣，氣溫驟降；春季天氣變化頻繁，期末模式模擬的能力降低，常有大幅度的調整，應隨時注意最新的資料。