中國疫情爆發藍營要求開放小三通　陳嘉行：又要槍斃陳時中？

▲衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

中國最近疫情再次擴散，已波及近30省市，各地也都加強防疫措施，截至16日已有5000家電影院停業；而在此同時，國民黨籍的金門縣長楊鎮浯近來呼籲政府考量小三通。對此，民進黨議員參選人「焦糖哥哥」陳嘉行20日表示，到時候疫情擴散，國民黨是不是又要槍斃陳時中？

根據陸媒報導，中國國家衛生健康委員會官網通報，18日零至24時，各地報告新增確診病例2228例，其中本土病例2157例，以吉林省的1674例最多。

在內部狀況上，陸媒指出，中國電影院營業率持續走低，目前電影院總數1.2萬家，有5000家處於停業狀態；在上海、南京的中小學生，也都改為網路上課，還有餐廳推出網課套餐服務，為居家上網課的學生提供一個獨立學習空間。

在此同時，由於小三通停航已經2年多，楊鎮浯近期積極推動小三通復航的清明專案，但中央以「疫情加劇」為由將公文駁回。對此，楊鎮浯說，理解中央因考量所作的決定，但呼籲中央，必須全面來思考，認真的看待，小三通不可能無限期的關下去。

對此，陳嘉行透過臉書表示，中國疫情大爆發，封城停課，國民黨卻在這時候要求台灣開放小三通，「到時候疫情擴散，國民黨是不是又要槍斃衛福部長陳時中」？