趙立堅酸美只提供武器　烏克蘭副總理打臉：我們不需要毯子床單

記者張靖榕／綜合外電報導

有「外交戰狼」之稱的中國外交部發言人趙立堅，18日下午在記者會中表示，比起美國提供的武器，烏克蘭更需要中國援助的食品、嬰兒奶粉、睡袋和棉被等民生物資。然而烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）對趙立堅的發言嗤之以鼻，「我們不需要毯子和床上用品，我們需要武器來保衛我們的土地！」

趙立堅18日表示中方在烏克蘭問題上「一直秉持客觀公正立場」，並聲稱中方在俄烏衝突以來，持續以實際行動促進雙方和談，而中方向烏克蘭方面提供的，「是食品、兒童奶粉、睡袋、棉被、防潮墊等急需的人道主義物資。而美方提供的卻是致命性武器。」





▲烏克蘭女副總理韋列舒克完全不同意中國外交部發言人趙立堅的說法。（圖／CFP／翻攝臉書）

趙立堅接著批評，美方最新援助的武器「是為烏克蘭穩定和安全嗎？還是會給烏克蘭造成更多的平民傷亡？對烏克蘭的平民來說，他們更需要的是食品和睡袋？還是機槍和砲彈？」

至於烏克蘭人同不同意趙立堅的說法，烏克蘭女副總理韋列舒克痛斥，中方說法「配不上一個偉大的可敬國家的地位」！她表示趙立堅在這時候說什麼毯子，「俄羅斯人正在轟炸我們城市的住宅區，我們需要防空系統封鎖天空。告訴我你說的是什麼防水床上用品？」

韋列舒克更開酸趙立堅，建議中國外交部徵求160名旅烏中國留學生的意見，因為這些人是烏方上禮拜從俄羅斯的砲火中協助撤離的。

「我們不需要毯子和床上用品，我們需要武器來保衛我們的土地」，韋列舒克更點出中國立場不如趙立堅所說的客觀公正，「我們呼籲中國停止支持那些轟炸烏克蘭城市居民區的人」！