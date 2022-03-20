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大陸 大陸焦點 特派現場

陸副外長：大國怕捲衝突　對小國開空頭支票「讓它們當馬前卒」

▲▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄烏戰事持續。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家主席習近平18日與美國總統拜登視訊通話，對俄烏情勢各自表態。大陸副外長樂玉成19日出席一場論壇，提及了習拜的通話，並強調，「現在國際上出現這樣一種現象，大國怕捲入矛盾衝突對自己造成傷害，便對小國開空頭支票，讓它們挺在前面當『馬前卒』。」

樂玉成在第四屆戰略與安全國際論壇上表示，國際上最大的風暴眼無疑是烏克蘭危機，對於烏克蘭他並不陌生，因為他大學讀的就是俄羅斯語言文學，對斯拉夫民族的了解就是從基輔羅斯開始。

▼大陸副外長樂玉成。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國外交部副部長樂玉成接受《美聯社》專訪。（圖／達志影像／美聯社）

樂玉成指出，自烏克蘭危機爆發以來，中方始終積極勸和促談，為和平發聲、為和談盡力，更在戰爭爆發之初就向俄方提議啟動俄烏和談，得到俄方積極回應，迄今俄烏雙方已談了四輪，「就在昨天晚上，習近平主席應約同美國總統拜登通話，雙方就中美關係、烏克蘭局勢問題談了整整兩小時，坦誠深入交換意見。」

樂玉成提到，歐洲大陸是決定世界和平的關鍵地區，曾飽受兩次世界大戰的摧殘，冷戰後仍不太平，現在又重燃戰火，讓人深感痛惜，更應促使我們深刻反思，「我清晰記得，很多年前，多位西方戰略家就已對這場危機發出預警，但局勢仍然一步步走到今天，教訓慘痛而深刻，追根溯源，根子還是冷戰思維和強權政治。」

樂玉成認為，不能追求單方面絕對安全，既然當年北約作出過承諾，不再東進「一英寸」，就不應出爾反爾，不斷東擴，以至推進上千公里，如果再進一步東擴，就快到「莫斯科郊外」了，一個導彈七八分鐘就能打到克里姆林宮，當年古巴導彈危機已經有前車之鑑，「這種追求絕對安全恰恰是絕對不安全。把一個大國、尤其是核大國逼到牆角後果更是不堪設想。」

▼習近平與拜登視訊通話。（圖／翻攝自新華社）

▲中國大陸國家主席習近平18日晚間與美國總統拜登視頻通話。（圖／翻攝自新華社）

樂玉成說，不能搞集團政治和陣營對抗，軍事集團是冷戰的殘留，北約和華約對峙將近半個世紀，隨著蘇聯解體，本應和華約同時進入歷史，但北約不但沒有解散，反而不斷強化和擴大，武力干預南聯盟、伊拉克、敘利亞、阿富汗等國，「近年來，甚至還跑到亞太地區耀武揚威。這樣下去結果可想而知，烏克蘭危機就是一個警示。」

樂玉成還說，不能把全球化「武器化」，中方歷來反對缺乏國際法依據、沒有安理會授權的單邊制裁，歷史經驗一再證明，制裁解決不了問題，反而是「抱薪救火」，只會激化新的矛盾。現在對俄制裁越來越離譜，竟然把全球化當成武器，連體育、文化、藝術和演藝界人士都不放過，貓和樹都被制裁，俄公民海外資產被無端剝奪，「制裁只會給老百姓帶來傷害，衝擊戰後形成的經濟金融體系，讓世界經濟雪上加霜，至少從近期看，糧食危機、能源危機、金融危機風險都在急劇攀升。濫用制裁將給整個世界帶來災難性後果。」

樂玉成強調，不能把小國當槍使，現在國際上出現這樣一種現象，大國怕捲入矛盾衝突對自己造成傷害，便對小國開空頭支票，讓它們挺在前面當「馬前卒」，甚至利用其打代理人戰爭，「本來只要說一句話，承諾北約不再東擴，就可以結束危機、防止生靈塗炭，但卻寧可煽風拱火，隔岸觀火，一邊讓自己的軍火商、銀行家、石油大亨賺得盆滿缽滿，一邊讓小國民眾去承受多年難以癒合的戰爭創傷，這是極不道德、極不負責任的行為。」

▲▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）。（圖／達志影像／美聯社）

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