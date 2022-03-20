這款「工地床」超搶手！內行讚遮光好睡　網一看卻笑翻：封釘喔

▲同事手指交叉睡在紙箱裡。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

在工地工作需花費大量勞力，工人們會趁午休時間補足體力，但工地現場沒有乾淨的地方可以躺下，就有網友放上同事午休的超狂招數，只見同事整個人睡在紙箱內，而且還手指交叉放在肚子上，他驚呼「這箱子尺寸怎麼這麼剛好？」照片曝光網友們笑喊「好安詳」，貼文也釣出工人透露「這是高級午睡！」

原PO在臉書「爆廢公社公開版」發文，貼出同事午休的照片，只見對方手指交叉擺放在肚子上，整個人躺在長方形的瓦楞紙箱內，還把紙箱蓋一半，看起來很舒適，就像是個人小包廂，看起來很有安全感，原PO不禁驚呼「這箱子尺寸怎那麼剛好？」

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不過仔細一看，似乎有點怪怪的，網友們搞笑回應，「現場氣氛十分莊嚴」、「時間到，封釘哦」、「還好有少一邊，不然被蓋起來封箱就刺激了」、「南無阿彌陀佛」、「沒蓋蓮花毯」、「無限追思」、「比環保棺木，還環保」、「紙箱上還特別註明，接大體只能從左邊嗎？」

其中，有做工的網友大喊「這是VIP待遇」，「這在現場是寶啊，超搶手的」、「我以前在工廠上班也這樣，還要包1條毯子，滿好睡的還能遮光」、「很正常啊！冷氣工的日常」、「頂級工地界席夢思，讚啦」、「工地裡高級床鋪欸，尤其是冬天冷得要死的時候，你們就知道有個地方能窩著睡覺是多麼爽的事情」、「在冬天工地午休時、有這樣的紙箱睡就像是帝王般的尊貴與享受！」

▼有網友透露，這在工地現場是「高級午睡」。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）