17歲學徒送便當　工地失足爆頭慘死！檢警至今無「法」移送

▲泰安一名少年學徒在工地失足墜落邊坡死亡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗泰安一名17歲吳姓少年，9日下午前往聯外道路苗62線附近送便當，未料失足於苗62線5.57公里處，少年墜地後頭顱破裂當場死亡。檢警相驗後確認死因，工地主任等人問訊後即離開。據了解，工地負責人與其他人的行為並未構成過失致死要件，因此至今仍無「法」移送。

苗栗縣消防局9日下午1時48分接獲通報，苗62線5.5公里處，有一名男子一動也不動的倒臥路邊。警消抵達確認死者身分為17歲吳姓少年，確認死亡。

檢警訊問工地主任、少年師傅等人得知，當天為廠商在施工前預先勘察地形，根本還未真正進場施工，且證稱是少年沿著一旁小路攀登上邊坡頂端時不慎摔落地面。

苗栗縣政府勞青處表示，依法應該通報職安署，後續權責依職安署視法規研議是否裁罰；據了解，目前本案仍無「法」依過失致死等罪移送，因此警方仍未接到檢察官指示下一步偵辦動作，工地主任等人則在訊問後離開。

▲▼這起失足意外造成少年頭顱破裂當場死亡。



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