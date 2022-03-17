快訊／台中狠夫一刀穿心殺妻　「跳蛙」逃亡2天躲寺廟工地落網

▲台中凶殺案老公被逮。（圖／記者鄧木卿翻攝）



記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中市北屯區15日驚傳兇殺案！消防局獲報指出，北屯區陳平路60巷內，報案人通報現場發生爭執後，有民眾被刺傷、意識不清。而警消到場後，發現一名女子胸口被刺一刀，因大量失血而失去生命跡象，緊急送往中國附醫急救後仍不幸宣告不治，而一刀刺死妻子的陳姓男子，逃亡2日後，警方也在17日中午1點30分在敦化路、敦化三路的寺廟內逮捕陳男，逮人時陳嫌還正在呼呼大睡。據了解，其這兩天不是躲建築工地就是寺廟。

據了解，陳嫌依靠打零工維生，是三級低收入戶，與林女生下3名孩子。2個人3月才分居，3名孩子平時跟陳嫌住。林女昨天上午與胞妹前往陳嫌住處，想要帶走感冒的小孩回去照顧，雙方發生口角，陳嫌竟持刀刺向林女胸口，林女當場失去生命跡象，經送醫仍宣告不治。

▲ 台中凶殺案，鄰居躲門後拍下過程 。（圖／民眾提供）



▲陳男最後在一處寺廟工地被警方逮捕。（圖／記者鄧木卿攝）

陳嫌一刀刺死妻子後，在救護車到達前就騎乘自家機車落跑，途中換搭4次計程車，下車後又改徒步，「跳蛙式」設置斷點，讓警方追查困難。警方查出陳嫌車牌號碼後，也根據路口監視器追查逃逸方向，但陳嫌相當狡猾，途中換搭計程車，搭了一段路後下車，改徒步離開，並意刻意避開監視器，讓案情一度陷入膠著。