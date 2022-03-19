快訊／南投縣規模5.1強震！最大震度4級　網：先轟隆一聲再搖超大

記者趙蔡州／綜合報導

南投縣19日晚間11點23分發生規模5.1強震，震央位在南投縣竹山鎮，震源深度15公里，最大震度4級地區有雲林、南投、嘉義市、嘉義縣、彰化；震度三級地區有台中市、台南市。

中央氣象局針對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等5個縣市發布國家級警報，所幸目前各縣市均無災情通報。

地震發生後，有網友在臉書、批踢踢表示「雲林地鳴明顯」、「先轟隆一聲再搖一下超大，我全身發抖耶，嚇到我了」、「突然甩一下，真的是嚇到不行」、「聽到地鳴聲後，約2秒換國家警報簡訊響起」、「地鳴超大聲的」。

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▼南投縣19日深夜發生規模5.1地震。（圖／中央氣象局）

各地震度級：

● 雲林縣地區最大震度4級

4級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、水林

3級：四湖、麥寮

● 南投縣地區最大震度4級

4級：信義鄉

3級：竹山、名間

2級：南投市、玉山、魚池、日月潭、國姓、奧萬大

1級：埔里、合歡山

● 嘉義縣地區最大震度4級

4級：阿里山、番路、民雄、太保市

3級：義竹

2級：大埔

● 嘉義市地區最大震度4級

4級：嘉義市

● 彰化縣地區最大震度4級

4級：彰化市

3級：大城、員林

● 臺中市地區最大震度3級

3級：霧峰

2級：臺中市、大甲、梧棲

1級：烏石坑、德基

● 臺南市地區最大震度3級

3級：佳里

2級：東山、楠西、善化、新化、永康、七股

1級：臺南市

● 高雄市地區最大震度2級

2級：桃源、旗山

1級：甲仙、六龜、壽山、楠梓

● 苗栗縣地區最大震度2級

2級：苗栗市、竹南

1級：鯉魚潭、三義

● 澎湖縣地區最大震度2級

2級：馬公市

1級：東吉島

● 臺東縣地區最大震度1級

1級：利稻、海端、池上、長濱、成功、東河

● 花蓮縣地區最大震度1級

1級：紅葉、光復、富里、銅門、鹽寮、花蓮市、西寶、太魯閣

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、九如、屏東市

● 新竹縣地區最大震度1級

1級：五峰、竹東、關西

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▲南投縣19日深夜發生規模5.1地震。（圖／資料照片）