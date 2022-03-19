快訊／南投縣規模5.1強震！最大震度4級　網：先轟隆一聲再搖超大

記者趙蔡州／綜合報導
南投縣19日晚間11點23分發生規模5.1強震，震央位在南投縣竹山鎮，震源深度15公里，最大震度4級地區有雲林、南投、嘉義市、嘉義縣、彰化；震度三級地區有台中市、台南市。
中央氣象局針對南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣等5個縣市發布國家級警報，所幸目前各縣市均無災情通報。
地震發生後，有網友在臉書、批踢踢表示「雲林地鳴明顯」、「先轟隆一聲再搖一下超大，我全身發抖耶，嚇到我了」、「突然甩一下，真的是嚇到不行」、「聽到地鳴聲後，約2秒換國家警報簡訊響起」、「地鳴超大聲的」。
▼南投縣19日深夜發生規模5.1地震。（圖／中央氣象局）
各地震度級：
● 雲林縣地區最大震度4級
4級：草嶺、古坑、斗六市、土庫、水林
3級：四湖、麥寮
● 南投縣地區最大震度4級
4級：信義鄉
3級：竹山、名間
2級：南投市、玉山、魚池、日月潭、國姓、奧萬大
1級：埔里、合歡山
● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：阿里山、番路、民雄、太保市
3級：義竹
2級：大埔
● 嘉義市地區最大震度4級
4級：嘉義市
● 彰化縣地區最大震度4級
4級：彰化市
3級：大城、員林
● 臺中市地區最大震度3級
3級：霧峰
2級：臺中市、大甲、梧棲
1級：烏石坑、德基
● 臺南市地區最大震度3級
3級：佳里
2級：東山、楠西、善化、新化、永康、七股
1級：臺南市
● 高雄市地區最大震度2級
2級：桃源、旗山
1級：甲仙、六龜、壽山、楠梓
● 苗栗縣地區最大震度2級
2級：苗栗市、竹南
1級：鯉魚潭、三義
● 澎湖縣地區最大震度2級
2級：馬公市
1級：東吉島
● 臺東縣地區最大震度1級
1級：利稻、海端、池上、長濱、成功、東河
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：紅葉、光復、富里、銅門、鹽寮、花蓮市、西寶、太魯閣
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、九如、屏東市
● 新竹縣地區最大震度1級
1級：五峰、竹東、關西
▲南投縣19日深夜發生規模5.1地震。（圖／資料照片）
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