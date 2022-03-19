小三通拚清明復航被拒！　金門縣長喊話中央：不可能永遠關閉

記者林名揚／金門報導

兩岸金廈小三通受疫情影響已停航逾2年，金門縣政府在疫情穩定後，積極推動復航工作，不過該項要求提出後，卻被中央拒絕。對此，金門縣長楊鎮浯也表示，疫情已進入後疫情時代，金門整備狀態醫療量能等都進入相對完整程度，金門縣府絕對是將風險控制在可控範圍，在安全無虞的情形下才喊出復航小三通，希望中央能思考金門所提出方案，「小三通不可能永遠關閉」。

▲金門縣府拚清明復航小三通被拒。（圖／記者林名揚翻攝）



楊鎮浯先前向中央喊話復航小三通，並強調，金門縣政府的態度非常清楚，就是在疫情可控、安全無虞的情形下，全力爭取小三通復航，不僅是有人道的考量，還有鄉親的需求，更重要的還有整體產業的部分。楊鎮浯說：「我們希望復航，但是在整體規劃上是非常謹慎的，在初期的航班間隔，就是隨著隔離天數來調整，如果隔離天數是14天，規劃航班就是14天一班，如果隔離天數是10天，就是10天一班。」

▲▼金門小三通受疫情影響，已停航2年。（圖／記者林名揚翻攝）



楊鎮浯強調，縣府密切關注大陸地區疫情發展，採取不躁進的方式，分階段推動小三通復航，初期以金門籍鄉親優先，限制每趟次旅客人數及採取每14天一趟航班的方式，同時視中央指引滾動檢討，讓疫病可防可控，也透過演練完善旅客入境作業，務求防疫滴水不漏，但該項計畫仍不被中央採納，拒絕其申請。

面對中央拒絕復航小三通，楊鎮浯表示，還是希望能夠盡早開通小三通，目前疫情已進入後疫情時代，金門整備狀態醫療量能等都進入相對完整程度，加上小三通開通採分段進行，絕對是將風險控制在可控範圍、在安全無虞的情形下，才會喊出復航小三通的準備。縣府理解理解中央對疫情不穩定所作考量，但仍呼籲中央能全面思考金門所提出方案，「畢竟小三通不可能無限期關閉。」