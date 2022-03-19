　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

小三通拚清明復航被拒！　金門縣長喊話中央：不可能永遠關閉

記者林名揚／金門報導

兩岸金廈小三通受疫情影響已停航逾2年，金門縣政府在疫情穩定後，積極推動復航工作，不過該項要求提出後，卻被中央拒絕。對此，金門縣長楊鎮浯也表示，疫情已進入後疫情時代，金門整備狀態醫療量能等都進入相對完整程度，金門縣府絕對是將風險控制在可控範圍，在安全無虞的情形下才喊出復航小三通，希望中央能思考金門所提出方案，「小三通不可能永遠關閉」。

▲▼金門小三通復航被拒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門縣府拚清明復航小三通被拒。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯先前向中央喊話復航小三通，並強調，金門縣政府的態度非常清楚，就是在疫情可控、安全無虞的情形下，全力爭取小三通復航，不僅是有人道的考量，還有鄉親的需求，更重要的還有整體產業的部分。楊鎮浯說：「我們希望復航，但是在整體規劃上是非常謹慎的，在初期的航班間隔，就是隨著隔離天數來調整，如果隔離天數是14天，規劃航班就是14天一班，如果隔離天數是10天，就是10天一班。」

▲▼金門小三通復航被拒。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門小三通受疫情影響，已停航2年。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門小三通復航被拒。（圖／記者林名揚翻攝）

楊鎮浯強調，縣府密切關注大陸地區疫情發展，採取不躁進的方式，分階段推動小三通復航，初期以金門籍鄉親優先，限制每趟次旅客人數及採取每14天一趟航班的方式，同時視中央指引滾動檢討，讓疫病可防可控，也透過演練完善旅客入境作業，務求防疫滴水不漏，但該項計畫仍不被中央採納，拒絕其申請。

面對中央拒絕復航小三通，楊鎮浯表示，還是希望能夠盡早開通小三通，目前疫情已進入後疫情時代，金門整備狀態醫療量能等都進入相對完整程度，加上小三通開通採分段進行，絕對是將風險控制在可控範圍、在安全無虞的情形下，才會喊出復航小三通的準備。縣府理解理解中央對疫情不穩定所作考量，但仍呼籲中央能全面思考金門所提出方案，「畢竟小三通不可能無限期關閉。」

►韓國「燕麥奶色」絕美鍋具4.3折！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「基隆！原來如此」工作坊　揭開市港再生轉變有目共睹

長毛臘腸犬毛囊蟲症遭棄養　新北駐區獸醫妙手回春變萌犬

侯友宜攜手林立青公益洗地　鼓勵NGO青年重回職場翻轉人生

陳以信台南掛看板　誓讓台南六都拚第一

靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽　寫下動人生命故事篇章

校閱基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護市民安全

2022台南甜點節人潮爆棚　全糖市長黃偉哲請大眾品嚐甜蜜蜜幸福滋味

因應清明掃墓人潮　南投市殯葬所防疫、防火和環保宣導

南投梅子節開跑500人體驗製梅DIY　娃兒還沒做好就想吃逗樂眾人

國際森林日前夕　台東林管處贈2300棵環保原生樹苗

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

老人疑想搶北捷博愛座動怒　狠嗆：你盲人就可以這樣喔

凌晨4點上廁所驚見客廳亮著　長髮妹抓到「喝醉怪男」：幹嘛！

小賴、吳映潔挺黃偉晉先來《WA DA DA》　生日曝「陳零九直接掏現金」

國小捕手漏接球！裁判遭擊中 爆氣怒嗆家長：不知道我流氓

李光洙吃鯛魚燒「燙到臉歪腿軟」XD　遭強制加班...車太鉉「問過李善彬了」

「基隆！原來如此」工作坊　揭開市港再生轉變有目共睹

長毛臘腸犬毛囊蟲症遭棄養　新北駐區獸醫妙手回春變萌犬

侯友宜攜手林立青公益洗地　鼓勵NGO青年重回職場翻轉人生

陳以信台南掛看板　誓讓台南六都拚第一

靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽　寫下動人生命故事篇章

校閱基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護市民安全

2022台南甜點節人潮爆棚　全糖市長黃偉哲請大眾品嚐甜蜜蜜幸福滋味

因應清明掃墓人潮　南投市殯葬所防疫、防火和環保宣導

南投梅子節開跑500人體驗製梅DIY　娃兒還沒做好就想吃逗樂眾人

國際森林日前夕　台東林管處贈2300棵環保原生樹苗

獨／有雷！《華燈》兇手們會被處什麼刑責？　判最重竟是他

自行車參賽者遭撞身亡　31歲車主酒駕20萬交保！

騎士台七乙過彎失控！跨道飛出邊坡「草叢中消失」　22秒片瘋傳

古娃娃超美婚禮「台上台下都哭了」！穿豪華白紗進場…千千讚：仙子

羅伯派汀森又放話了！　改口「《蝙蝠俠》成功我更可能去拍A片」

火鍋店亂射「慶記」！　高雄尋仇男收押

驚天動地高顏值！炎亞綸、王陽明合體「嘲笑瘦子」　11分反諷片笑瘋網

好市多麵包「內餡藏螺絲」！他氣衝賣場理論…求償金額曝光挨轟

王凱裕、蘇嘉嫻奪MVP　UBA男子組個人獎竟「2人包辦」

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

地方熱門新聞

陳以信台南掛看板

犬毛囊蟲症遭棄養　獸醫妙手回春變萌犬

「基隆！原來如此」工作坊　揭開市港再生轉變

黑溝遭綁拖行　一路哀嚎引人側目

台中港船員過半染疫　救護車載走12人

2022台南甜點節人潮爆棚

靈鷲山表揚全國60位普仁小太陽

基隆義消常訓成果　林右昌︰感謝守護安全

校長確診！快篩1379人　345人陰性

南警攔車查獲毒品逮3男女

中埔裕民橋岩壁裸露　居民擔心河水沖垮地基

新竹女學生踩中「陷阱水溝蓋」　爆血縫7針

小琉球南風音樂祭　楊繡惠、白雲為觀音祝壽

祖先狂託夢！花蓮女一問才知祖墳被挖

更多熱門

相關新聞

即／確診校長沒等採檢結果趴走　嘉義縣府將開罰

即／確診校長沒等採檢結果趴走　嘉義縣府將開罰

嘉義市18日新增1例本土個案，為30多歲男性，Ct值僅有11.4，而嘉義縣19日也傳出也有一名男子確診，該案為民雄鄉某國小校長，其更爆出曾與縣長翁章梁、立委陳明文一同參加餐敘活動，足跡更遍布教育處、衛生局等政府機關，對此，翁章梁19日下午召開防疫記者會時表示，由於該校長先前被通知採檢，但其卻沒有等結果出來就去參加民雄鄉公所舉辦等活動，將依傳染病防治法36條懲處，並送成績考核委員會，以做相關懲處。

嘉義縣長翁章梁PCR結果出爐

嘉義縣長翁章梁PCR結果出爐

日7.4強震釀停電　2.3萬劑疫苗報廢

日7.4強震釀停電　2.3萬劑疫苗報廢

莫德納向FDA申請「第4針」緊急授權

莫德納向FDA申請「第4針」緊急授權

徵新冠帶原者脫口罩咳嗽　醉男酒後po文慘了

徵新冠帶原者脫口罩咳嗽　醉男酒後po文慘了

關鍵字：

金門新聞小三通復航金門疫情新冠肺炎本土疫情社區傳播

讀者迴響

熱門新聞

晚上11點34分後是春分　最忌諱這件事

國道坐副駕挨罰…妹子看照片崩潰「只是在抓」

每半小時一人大腸癌！醫曝每天「1杯這飲品」　風險降26%

心肌梗塞不只會胸痛！4種非典型前兆一次看

好市多「扛1巨物」回家　會員：13年用不完

雷／采子紀錄被破了！　《全明星》MVP出爐賀軍翔罕痛哭

爆乳人妻車震流浪漢　健身教練尪抓狂

小S熱舞迎具俊曄「遭陸網酸爆」被轟：10年家人汪小菲很心酸

好市多麵包內餡藏螺絲！他求償反挨轟

不是Omicron！　台灣最大敵人是它

1張數字圖測眼睛！醫：答錯恐是「8種眼疾纏身」

徐乃麟帶紅包探班《全明星》！點名藍隊成員「比50ｍ游泳」

陳漢典「請助理買1500ml水」結果悲劇了

「花子」劉品言忍《華燈》天大秘密2年：好痛苦

更多

最夯影音

更多
具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD

具俊曄出關！夜奔老婆大S豪宅　小S模仿姊夫光頭熱舞：姊會殺了我XD
丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

丟丟妹被說「東西難吃」一查訂單爆怒　告白小S：愛她的全部...合作吳宗憲「先不用」

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

講不聽！阿伯躲月台邊偷抽菸　副站長抓包直接拒載：你出站

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

抓到了！高中女師魂斷台88　警過濾2000車揪肇事運將

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

筆記起來！快速算3位數乘法　用顏色、線條輔助簡單易懂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面