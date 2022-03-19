文蛤牡蠣魚市場　南小永續漁業從小教

▲台南市七股建功國小、佳里子龍國小和南大附小三校師生進行校際共學，探訪台南在地好食材七股黑金文蛤與牡蠣，也到將軍漁港認識魚貨拍賣，學習永續利用海洋資源的重要性。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大學教育學系大學社會責任實踐計畫（USR），以聯合國永續發展目標（SDGs）設計永續漁業課程，邀請台南市七股建功國小、佳里子龍國小和南大附小三校師生進行校際共學，探訪台南在地好食材七股黑金文蛤與牡蠣，也到將軍漁港認識魚貨拍賣，學習食在地、無毒養殖，以及永續利用海洋資源的重要性。

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師生至七股黃芬香生態養殖場摸文蛤，子龍國小學生李苡甄說，穿著青蛙裝走入文蛤池，立刻感覺到一陣冰涼，雙腿被海水緊緊擁抱，邊走邊在土裡尋寶，摸到文蛤忍不住開心的大叫。南大附小學生黃榆婕說，文蛤採收後要進行分級，把文蛤倒入不同網目的篩網中左右搖晃，就可以分出大小不同的級別。

中午的將軍漁港魚貨拍賣處人聲鼎沸，將軍漁港辦事處主任楊賢志以剛入港的新鮮魚貨引入永續漁業的議題，並介紹魚貨拍賣流程。建功國小學生盧萱說，聽到楊主任說糶手快速喊價，要仔細聽才聽得懂，喊價是指每公斤的價錢，不是整堆魚的總價，太有趣了。建功國小校長王婉婷指出，糶手是特殊的市場文化，也是批發魚市的靈魂人物。

下午師生搭乘膠筏前往網仔寮汕觀察沙洲，南大附小指導老師陳怡均提到，航行在七股潟湖中，除了認識牡蠣的各種養殖法，也得知牡蠣有固碳作用可封存二氧化碳。學生看著沙洲西岸波濤洶湧的台灣海峽，對比東岸平靜的七股潟湖，充分感受到沙洲固岸的重要性。

台南大學教育系教授歐陽誾指出，透過課程設計創造真實情境，將看起來離學生很遙遠的聯合國永續發展目標帶入日常生活中，期待學生以消費的選擇對環境負責，並以行動表達對永續漁業的支持。