清潔婦代步工具被偷　警方4小時跨市迅速逮賊

▲警方4小時跨縣市尋回清潔婦失竊重要代步工具-機車。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市龜山區65歲陳姓婦人擔任清潔工以機車代步，日前機車遭竊向龜山派出所報案，員警積極尋找四小時內在新北市鶯歌區找到失竊機車，同時將涉嫌的呂姓男子函送法辦，19日上午陳婦至派出所致贈感謝狀，謝謝波麗士大人迅速幫他尋回重要的代步交通工具。

▲陳姓清潔婦致贈感謝狀，謝謝員警的積極辦案。（圖／龜山警分局提供）

警方表示，龜山派出所13日受理陳姓婦人所報機車失竊案，員警積極調閱監視器及追蹤犯嫌行跡，短短四小時內循線在新北市鶯歌區發現失竊機車，並在附近查獲52歲呂姓竊嫌。警詢中呂嫌坦承竊取該車代步，全案依法函送地檢署偵辦。

陳姓婦人是清潔工該機車為其重要的交通工具，當日中午發現機車不見後驚慌不已，氣急敗壞至龜山派出所報案後，沒想到4小時後就接獲員警通知已經找回失竊的車輛，讓她驚喜不已，直誇警方辦案績效迅速。今日上午陳姓婦人感謝員警積極辦案找回遭竊機車，特別贈送感謝狀，由副所長孫若倫代為受贈，陳姓婦也開心跟員警合影，孫若倫表示，感謝狀意義重大，是民眾認同派出所員警維護轄區治安平穩的一種肯定象徵。