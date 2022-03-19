週末好天氣！下週2波鋒面來襲　有激發春雷機率

▲下週二有鋒面通過，有激發春雷的機率；下週六另一波鋒面影響再轉雷陣雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

微弱冷空氣南下，不過白天太陽露臉就開始回暖，今天北台灣高溫28度、中南部超過30度，下週二有鋒面通過，有激發春雷的機率；下週六另一波鋒面影響再轉雷陣雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末至下週一(19至21日)，逐日回暖；各地晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。今(19)日北舒適南微熱、早晚涼；各地氣溫：北部14至28度，中部15至31度，南部19至33度，東部17至30度。

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▲今(19日)晨4：20紅外線雲圖顯示，台灣上空有稀疏的中高雲(左圖)；4：30雷達回波合成圖顯示，台灣東側海上仍有一些微弱回波(中圖)。4：30雨量累積圖顯示，花東有局部少量飄雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週二、三(22、23日)「鋒面」逐漸接近並通過，大氣不穩定，仍有激發「春雷」的機率，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣；北台轉涼，其他各地氣溫略降。下週四(24日)白天起「鋒面」遠離，降雨趨緩、氣溫漸回升。

下週五(25日)至週六(26日)，各地多雲時晴，逐日回暖；因另一波「鋒面」逐漸接近，大氣趨不穩定，午後有局部短暫陣雨的機率；下週六晚起至週一(28日)「鋒面」影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的天氣。但為第7至第10天的模擬，已接近理論的極限，故各國模式差異大、且不斷調整；顯示其「不確定性」，需繼續觀察更新的資料。