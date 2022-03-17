麻煩了！下周雨更多連6天不穩定　「要有心理準備」

▲下周天氣更不穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

下周水氣更多！天氣風險公司總經理彭啟明表示，下周比較麻煩，大概會有連續5、6天都是比較不穩定天氣，請大家要有心理準備。氣象專家吳德榮也說，下周二至下周五另一波鋒面挾大量水氣、為多雨的型態，天氣轉濕涼。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今天（17日）傍晚起鋒面接近，中部以北及東半部轉有局部短暫陣雨；周五鋒面快速通過，中部以北及東半部仍有局部短暫陣雨，北台轉涼；周五晚起天氣好轉，周末至下周一逐日回暖，各地晴時多雲，午後雲量略增、山區有零星少量降雨的機率，東半部亦有局部短暫雨。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮分析，下周二至下周五另一波鋒面挾大量水氣、為多雨的型態，天氣轉濕涼；逐日降雨的狀況，模式還在調整，勿遽下定論，應持續觀察。

彭啟明16日在「兩分鐘報天氣」說，今晚到周五清晨可能有些雨勢，但這波很快過去，周末就轉晴；下周比較麻煩，在長江以南會有鋒面雲系，不是一波、是好幾波，不斷發展又生成消散，大概會有連續5、6天都是比較不穩定天氣，請大家要有心理準備。他提醒，從下周二、下周三，快的話下周一晚上就開始了，到月底天氣都不穩定、有雨。