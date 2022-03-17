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迎接今年「首波大雷雨」？　鄭明典給答案

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲彭啟明提醒，預計今天午後開始，西半部逐漸轉為陰沉偶陣雨的型態。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今天（17日）晚上到周五預期中部以北有較大雨勢。有網友表示，準備迎接今年首波大雷雨；中央氣象局長鄭明典回應，鋒面路經偏北，要打折。

鄭明典16日在臉書貼出衛星雲圖說，這個低壓在內陸開始有對流發展了，該低壓尺度不小，環流也很明顯，會給長江中下游和淮河流域帶來大雨，所以中國氣象學者稱其為「江淮低壓」！出海後，鋒面尾端雲系可能影響台灣的天氣。

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對此，有網友留言，「準備迎接今年首波大雷雨」。鄭明典回應，鋒面路經偏北，要打折。

▼鄭明典說，該低壓在內陸開始有對流發展了。（圖／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝鄭明典臉書）

彭啟明也在臉書提醒，預計今天午後開始，西半部逐漸轉為陰沉偶陣雨的型態，晚上到周五清晨預期中部以北有較大雨勢；周五溫度略下滑，但周末回溫轉晴至下周一，下周一、下周二開始又有波鋒面接近，加上後續東北風，顯著將轉涼許多，水氣也顯著增多，和這周穩定天氣有截然不同的差別。

氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今白天鋒面接近，各地雲量增多，降雨機率增加，下午起中部以北將轉成局部短暫陣雨天氣，雨勢越晚越明顯，且中部以北有打雷機率，又以北部降雨較持續、對流較旺盛，南部降雨則較零星。

林定宜提醒，鋒面今晚到周五上午通過，加上東北季風增強，除北部降雨外，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，南部有零星短暫陣雨；水氣在周五下天趨緩，北部周五高溫下降6-8度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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