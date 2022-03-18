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時代的眼淚！IE要退休了時間點曝光

▲▼美國國安局聲稱，中國政府支持的駭客以軍事國防為目標，並從微軟Windows的產品網路漏洞中，入侵內部網路。（圖／達志影像／美聯社）

▲微軟將停止IE瀏覽器的服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

微軟開發的瀏覽器Internet Explorer（以下簡稱IE）自1995年首次亮相，至今已經走過將近27個年頭，不過因為時間的推進，微軟先前也預告將在2022年中止IE的服務，近期官方發布了確切的日期，也代表著IE陪伴大家的時間已經開始倒數。

微軟為了推廣自家 Microsoft Edge 瀏覽器，再加上IE對比其他瀏覽器軟體已體現不出優勢，近年來要將IE服務終止的消息時有所聞。近期微軟終於在官方網站上宣布，IE將於2022年6月15日終止支援，而在IE停止服務之後，Microsoft Edge 瀏覽器內建的 IE 模式將挺身而出，為那些替IE設計的舊版軟體與應用程式提供服務。

根據微軟官方公告指出，在6月15日之後，Windows 10 裡的 IE 11瀏覽器將不再被支援，當使用者點即IE應用程式時將會被自動導向Microsoft Edge 瀏覽器，受到影響的包括通過 Semi-Annual 通道（SAC） 提供運行 Windows 10 用戶端的產品 SKU（版本 20H2 及更高版本）和 Windows 10 IoT（版本 20H2 及更高版本）的系統的 IE 11 桌面應用。

不過，微軟在公告中表示，為維持特定版本的穩定運行，下列作業系統版本將不列在此次公告所影響的範圍：

Internet Explorer mode in Microsoft Edge
Internet Explorer platform (MSHTML/Trident), including WebOC
Internet Explorer 11 desktop application on:
Windows 8.1
Windows 7 Extended Security Updates (ESU)
Windows Server SAC (all versions)
Windows 10 IoT Long-Term Servicing Channel (LTSC) (all versions)
Windows Server LTSC (all versions)
Windows 10 client LTSC (all versions)

據悉，IE瀏覽器在1995年正式亮相，並於2002年和2003年達到95%的使用率高峰，不過隨著後起之秀火狐（Mozilla Firefox）與 Google Chrome 的崛起，IE漸漸地不再獲得使用者的青睞。

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