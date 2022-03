時代的眼淚！IE要退休了時間點曝光

▲微軟將停止IE瀏覽器的服務。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

微軟開發的瀏覽器Internet Explorer(以下簡稱IE)自1995年首次亮相,至今已經走過將近27個年頭,不過因為時間的推進,微軟先前也預告將在2022年中止IE的服務,近期官方發布了確切的日期,也代表著IE陪伴大家的時間已經開始倒數。

微軟為了推廣自家 Microsoft Edge 瀏覽器,再加上IE對比其他瀏覽器軟體已體現不出優勢,近年來要將IE服務終止的消息時有所聞。近期微軟終於在官方網站上宣布,IE將於2022年6月15日終止支援,而在IE停止服務之後,Microsoft Edge 瀏覽器內建的 IE 模式將挺身而出,為那些替IE設計的舊版軟體與應用程式提供服務。

根據微軟官方公告指出,在6月15日之後,Windows 10 裡的 IE 11瀏覽器將不再被支援,當使用者點即IE應用程式時將會被自動導向Microsoft Edge 瀏覽器,受到影響的包括通過 Semi-Annual 通道(SAC) 提供運行 Windows 10 用戶端的產品 SKU(版本 20H2 及更高版本)和 Windows 10 IoT(版本 20H2 及更高版本)的系統的 IE 11 桌面應用。

不過,微軟在公告中表示,為維持特定版本的穩定運行,下列作業系統版本將不列在此次公告所影響的範圍:

Internet Explorer mode in Microsoft Edge

Internet Explorer platform (MSHTML/Trident), including WebOC

Internet Explorer 11 desktop application on:

Windows 8.1

Windows 7 Extended Security Updates (ESU)

Windows Server SAC (all versions)

Windows 10 IoT Long-Term Servicing Channel (LTSC) (all versions)

Windows Server LTSC (all versions)

Windows 10 client LTSC (all versions)

據悉,IE瀏覽器在1995年正式亮相,並於2002年和2003年達到95%的使用率高峰,不過隨著後起之秀火狐(Mozilla Firefox)與 Google Chrome 的崛起,IE漸漸地不再獲得使用者的青睞。

