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拜登稱普丁是「戰犯」！美國再度軍援烏克蘭　俄國火大：不可饒恕

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲美國總統拜登。（圖／路透）

文／中央社17日綜合外電報導

美國總統拜登17日直指俄羅斯總統普丁是「戰犯」，國際法院也裁定俄國應停止對烏的軍事行動。與此同時，烏克蘭馬立波市有眾多平民尋求庇護的劇院遭到轟炸，數百人生死不明。

●拜登首稱普丁是戰犯　俄羅斯怒指不可饒恕

美國總統拜登從電視上看到俄羅斯入侵烏克蘭的駭人畫面後，直指俄羅斯總統普丁是「戰犯」。俄方旋即憤怒回應，說拜登的說法「不可饒恕」。

這是拜登（Joe Biden）首次用這個詞形容普丁（Vladimir Putin），也是俄軍3週前侵烏以來，美國官員對普丁這項行動最嚴厲的譴責。

拜登並在推特發動進一步攻勢，說普丁「將駭人聽聞的破壞和恐怖加諸在烏克蘭人身上，轟炸公寓大樓和婦幼醫院」。

●國際法院裁定　俄羅斯應停止烏克蘭軍事行動

國際法院（The International Court of Justice, ICJ）裁定，俄羅斯應停止對烏克蘭的軍事行動。

國際法院以13比2票數裁定俄羅斯應停止對烏克蘭的軍事行動。國際法院揭露，投下反對票的為俄國籍副院長格沃爾吉安（Kirill Gevorgian），以及中國籍的法官薛捍勤。

國際法院法官指出：「俄羅斯聯邦應立即中止2022年2月24日起對烏克蘭領土展開的軍事行動。」

此外，國際法院法官還表示，俄國也須確保其他武力不會繼續展開軍事行動，包括俄國政府控制或支持的武力。

▼克里姆林宮表示，美國無權就戰爭罪對俄羅斯進行訓誡，拜登的言論不能接受也不可原諒。（圖／路透）

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

●拜登宣布新一波對烏克蘭軍援

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）對美國聯邦參眾兩院議員發表視訊演說後，拜登今天宣布對烏克蘭提供新一波軍援，包括防空、反裝甲武器等。

拜登宣布的軍援包括800套防空系統，「以確保烏克蘭軍方能繼續攔阻襲擊其人民的戰機與直升機，並捍衛其人民」。此外，美方還將提供烏克蘭9000套反裝甲系統、7000套霰彈槍、榴彈發射器等輕型武器，以及無人機。

不過，對於烏克蘭的禁航區設置請求，拜登則未回應。

●澤倫斯基德國會演講　籲德負歷史責任阻俄侵略

澤倫斯基今天在德國國會發表演說，提醒德國不要忘記二戰時德軍入侵烏克蘭、屠殺猶太人、以及柏林圍牆分裂歐洲的歷史教訓，呼籲德國負起歷史責任阻止俄國的侵略戰爭。

演說一開始，澤倫斯基首先指控俄軍攻擊造成大量平民傷亡；他舉柏林圍牆為例，指俄國入侵讓歐洲的中心再度出現圍牆，烏克蘭在圍牆背後，俄軍每丟一顆炸彈，這道「分隔自由和不自由」的圍牆就愈來愈高。

澤倫斯基指責德國是興建圍牆的共犯，與俄羅斯合作打造兩條北溪天然氣管線（Nord Stream），導致烏克蘭孤立和任俄國擺佈，「我一直提醒你們俄國建天然氣管是為了準備戰爭，你們卻回說是商業」。

●天主教及東正教兩大領袖通話　呼籲俄烏雙方和談

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）與俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）今天進行視訊通話，討論俄國與烏克蘭的衝突，呼籲雙方繼續協商，以實現「公義的和平」。

俄國東正教牧首基里爾辦公室發表聲明指出：「雙方（基里爾與方濟各）強調（俄烏）繼續協商至關重要，並表示希望兩邊儘快實現公義的和平。」

●烏克蘭：俄軍轟炸馬立波市劇院

烏克蘭馬立波市（Mariupol）當局今天表示，俄羅斯軍隊轟炸當地劇院．有數百名平民在此尋求庇護。烏克蘭外交部指控，俄國犯下戰爭罪。

美國私人企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）發布14日取得的衛星影像，當中顯示紅色屋頂的馬立波戲劇院（Mariupol Drama Theatre）外，地面上有著大大的「孩童」俄文字樣，意味著有孩子們在此。紐約時報稱這些字是在12日左右寫上。

紐時引述馬立波（Mariupol）市長幕僚安德留申科（Pyotr Andryuschenko）指出，之前戲劇院內約有1000人，但目前不清楚有多少人生還。

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