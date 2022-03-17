火狂燒8天！桃園美福倉儲殘火終完全撲滅　換上萬噸肉品發惡臭

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案進入第8天終於完全撲滅，市議員褚春來到現場關心。（圖／翻攝自市議員褚春來臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲大火進入第8天，現場清理出來上萬公噸肉品、廢棄物堆棄路旁，其中肉品在高溫下發出陣陣惡臭，市議員褚春來今天到場關心時指出，已要求環保局協助找尋相關焚化爐儘速處理或協調廚餘及堆肥廠協助處理此廢棄食品，避免造成更大的空汚問題；桃園市消防局表示，大火已於今天下午近5時許完全撲滅。目前現場已由民間公司進場清運包括肉品與廢棄物。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案進入第8天，殘火終於完全處理完畢，消防人員準備撤出由民間公司進行廢棄物清理作業。（圖／翻攝自市議員褚春來臉書）

市議員褚春來今天上午到美福倉儲現場了解救災狀況，消防人員已進入火場內清理，復原工作亦加速進行，包括外牆廢棄鋼材統一集中與垃圾清理作業。據業者自行估計，整個倉庫所有庫存食品（包括牛肉、蝦子、起司、醃製食品）大概超過1萬公噸，由於天候悶熱，堆積在路旁大量肉品與廢棄物發出陣陣惡臭，已成為另一項棘手問題。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火殘火已處理完畢，現場堆積至少上萬噸廢棄物等待清理。（圖／翻攝自市議員褚春來臉書）

褚春來在臉書上強調，他已向市府環保局反映，要求協助找尋相關焚化爐儘速處理，協調廚餘與堆肥廠幫忙解決廢棄肉品問題，因為惡臭空氣已讓周邊工廠、店家反映受不了，市府應該要盡速完成現場肉品與廢棄物清理工作，讓空氣恢復正常，避免造成另一項汙染問題。

▲桃園市蘆竹區美福倉儲大火案進入第8天終於完全撲滅，民間公司進場清理廢棄物與堆積肉品。（圖／翻攝自市議員褚春來臉書）

桃園市消防局強調，美福倉儲大火案，目前最新進度為6樓各庫目前剩下淡煙，7樓則為柴油儲存槽，消防員持續編組入室殘火處理。在安全狀況前提下，已加速殘火處理作業，下午4時50分已完成殘火處理。

市府環保局說，環局已協調大型清運業者協助美福倉儲盡快清理廢棄物，相關費用則由美福倉儲負擔。

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