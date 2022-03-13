桃園美福倉儲悶燒3天濃煙無法排出　全台最高「大鋼牙」支援救災

▲桃園市政府消防局調來「大鋼牙」與美洲豹消防直線雲梯車混編救災。（圖／桃園市政府消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市「美福」倉儲公司在10日深夜發生火警，雖然大火在次日下午撲滅，但在樓高36公尺高的密閉建築悶燒，且內部仍儲有8000公升的柴油危險物品，為儘速將殘火處理完畢，13日特別調來全台最高「大鋼牙」（高空作業重機具），與美洲豹消防直線雲梯車混編，破壞及射水處理作業，期儘速撲滅殘火。

▲▼針對美福倉儲高樓悶燒濃煙進行破壞後的射水作業。（圖／桃園市政府消防局提供）

蘆竹區的美福倉儲公司於10日22時43分許發生大火，高達36公尺的7層樓結構，從4樓延燒到5樓，所幸未有人員受困傷亡，據報的桃園市消防局出動前往灌救，大火在11日下午3時撲滅，隨後進行殘火處理中。

但因美福倉儲高達36公尺為密閉式特殊建築，內部仍有濃煙不斷冒出，惡臭氣味也造成下風處民眾怨聲載道，為讓後續殘火處理順遂，桃園市消防局特別協調高雄市業者，調來高達32公尺為全台唯一最高的高空作業重機具，即俗稱的「大鋼牙」，並在今天早上與美洲豹消防直線雲梯車混編，破壞建築樓板後及射水處理作業，希望儘速將裏面的濃煙排除後，做最後的殘火撲滅。

消防局第三大隊長簡慈彥表示，美福倉儲從火警發生迄今，桃園市消防局已出動約500人次到現場救災，但該建築物屬密閉式的建築，樓高將近36公尺，殘火處理工作不容易，且7樓有座16000公升柴油槽，尚存有8000公升柴油的危險物品，經與業者協調後，從高雄調來全台唯一一台的32米高空作業重機具，並在今天早上與美洲豹消防直線雲梯車混編，破壞及射水處理作業，希望能將建築物的樓板破壞後，儘速將裏面的悶燒的濃煙排除以利消防人員入內作殘火處理。