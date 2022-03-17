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大陸 大陸焦點 特派現場

枕手臂午睡1小時！她醒來右手沒知覺嚇壞　醫曝「2類人」要注意

午休，睡覺，睡眠，趴睡，休息。（圖／達志／示意圖）

▲上班族和學生在午休時，喜歡用手臂當枕頭睡覺。（圖／達志／示意圖）

圖文／CTWANT

許多人在公司或學校午睡時，經常都會趴在桌上，用手臂當枕頭睡覺，不過大陸湖南一名39歲女子就這樣午睡了1個小時，醒來發現右手失去知覺，被診斷「右上肢橈神經損傷」，醫生也提醒2類人要特別注意這種情況的發生。

綜合陸媒報導，湖南長沙一名39歲女子打掃完家裡後，便枕著手臂午睡，1個小時後醒來發現右手失去知覺，被診斷為「右上肢橈神經損傷」，醫生表示「病人整隻手不能伸直，然後手腕是垂腕的狀態」，經過治療已逐漸恢復。

醫生也提醒，上班族和學生等在午休時喜歡壓手趴著睡，很容易出現手麻情況，壓迫到神經的時間一久，很可能出現不可逆的情況；若是出現手麻情形，可以透過適當運動來恢復，但若是出現肢體沒勁並持續麻木，則需及時就醫。

許多人也有過同樣經驗，紛紛留言「好幾次這樣睡醒還以為沒手了」、「我上學的時候天天枕手臂午睡」、「這樣居然也有危險，上班族的確需要小心！」、「有一次壓到手不過血，醒了那只胳膊沒知覺，跟麵條似的不聽我使喚，然後回血了以後那滋味真刺激」、「我有試過幾次醒來其中一隻手沒了知覺…真的很恐怖！」。

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