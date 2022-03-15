只是想帶么兒看病...台中女遭刺「一刀斃命」！狠夫見救護車秒逃

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市北屯今天驚傳夫殺妻案，一名43歲陳姓男子與37歲林姓妻子疑似發生爭吵，陳男竟當著自己母親、小孩及小姨子、小姨子孩子面前，持利刃刺向林女，林女當場失去生命跡象。身旁的人見狀趕緊報案叫救護車，陳男見救護車到場後竟丟下母親騎車逃逸，林女最後送醫急救後送醫不治。





▲台中凶殺案，鄰居躲門後拍下過程 。（圖／民眾提供）

據了解，陳男依靠打零工維生，是三級低收入戶，與林女共生下3名孩子。2個人3月才分居，3名孩子平時跟陳男住。林女今日與胞妹前往陳男住處，想要帶走感冒的么子回去照顧，雙方發生口角，陳男竟持刀刺向林女胸口。

▲孩子感冒欲帶回家照顧，夫拒絕竟持刀刺妻一刀斃命。（圖／民眾提供，下同）



根據目擊者表示，陳男與母親一開始還查看林女傷勢，待救護車到場，陳男竟丟下母親騎車逃逸，林女當場失去生命跡象，經送醫仍不幸宣告不治。

目前警方已掌握機車車牌及嫌犯身分，全力追緝到案。針對北屯夫殺妻一案，社會局表示，該家庭未曾有通報，經社工聯繫家屬，因小孩目睹事件經過，後續將連結相關資源介入，減緩小孩的目睹創傷，社工也將儘速與家屬訪談，瞭解孩子後續的照顧安排，以及是否需要喪葬協助。