第二次專技高考醫師等14項考試　7月23日起分梯次5地同時舉行

▲考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

考試院會17日通過，111年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第一階段考試）等14類科考試，訂於7月23日至7月25日分梯次在台北、台中、台南、高雄及花蓮等5考區同時舉行。

考試院透過新聞稿說明，這些考試包括111年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第一階段考試）、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試、111年專門職業及技術人員高等考試職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師心理師考試。

考試院指出，這項考試設醫師（一）（醫師第一階段考試）、牙醫師（一）（牙醫師第一階段考試）、牙醫師（二）（牙醫師第二階段考試）、藥師(一)（藥師第一階段考試）、藥師（二）（藥師第二階段考試）、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師、臨床心理師、諮商心理師等14類科。

考試院表示，所有考試均採行網路報名及電腦化測驗方式辦理，其中心理師考試在今年首度採行申論式試題線上作答，線上作答應試介面說明已置於考選部全球資訊網，應考人可事先上網熟悉作答介面操作方式。