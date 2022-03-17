今全台變天「越晚雨越大」　春雷將響地區曝！明狂跌9℃

▲民眾今外出記得攜帶雨具。（圖／資料照／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／台北報導

全台變天，春雷將響！中央氣象局預報員林定宜提醒，今天（17日）白天鋒面接近，各地降雨機率增加，今晚到周五上午鋒面通過，中部以北有打雷機率，其中又以北部雨勢較持續。根據氣象局預報，台北市今高溫還有30度，周五剩下21度，降幅達9度。

氣象局今晨對連江縣發布「濃霧特報」，今晨金門、馬祖及西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今白天鋒面接近，各地雲量增多，降雨機率增加，下午起中部以北將轉成局部短暫陣雨天氣，雨勢越晚越明顯，且中部以北有打雷機率，又以北部降雨較持續、對流較旺盛，南部降雨則較零星。

林定宜說，白天台灣位於鋒面之前，環境是偏南風，各地較暖和，溫度甚至會比周三還高一些，預測西半部高溫為29至33度，東半部則為27、28度左右，今晚各地氣溫20-24度。

林定宜提醒，鋒面今晚到周五上午通過，加上東北季風增強，除北部降雨外，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，南部有零星短暫陣雨；水氣在周五下天趨緩，北部周五高溫下降6-8度。

林定宜表示，周六白天東北季風減弱，但水氣不會減少太多，北部山區和東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨；下周一、下周二另波鋒面通過和東北季風增強，北部、東半部有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨。至於下周冷空氣會更強嗎？他指出，不確定性比較大，還要再觀察。