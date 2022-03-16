2波雷雨變天急降10°C「全台連雨」變色濕4天！　3地區水炸彈狂轟

▲鋒面通過變天，北部有較大雨勢 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員簡沛滕表示，明天（17日）白天鋒面接近，雖然溫度上感受溫暖，但中部以北、東半部地區開始轉有局部短暫陣雨，明晚鋒面就會通過台灣上空，北部、金馬地區將有局部較大雨勢發生，雨勢明顯，甚至可能有局部雷雨，中部、東半部及南部也有局部降雨，18、19日（周五、六）清晨東北季風增強，北台灣低溫下降至18度。

氣象局預報，明天白天起鋒面逐漸接近，各地雲量增多、降雨機率增加，下午開始中部以北轉為有局部短暫陣雨，雨勢越晚越明顯，尤其北部地區降雨情形較持續、對流較劇烈，中部以北不排除有打雷發生，南部地區降雨情形較緩和，主要為多雲偶爾有零星雨，天氣將有明顯變化，就算沒下雨降雨機率仍偏高。

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溫度方面，各地感受仍偏溫暖，且鋒面前轉為偏南風，白天高溫甚至會比較高，西半部為29至33度，東半部則為27度左右，而晚上溫度依然較溫暖，為21至24度。

▲▼災害預報士示警鋒面+東北季風變天，3地區防較大雨勢。（圖／中央氣象局、NCDR）

災害預報士賈新興分析，依據歐洲模式預報，未來台灣附近水氣較多，下雨時間較多、範圍也較大，不只東部地區，西部地區、中南部也開始會下雨，預計明天下午鋒面開始接近，西部變天，其中台中、苗栗、彰化3地區雨會較大，不過這波鋒面快閃，隨後東北季風增強，18日變涼最低下探14度，很快地，19至20日溫度又升高，未來十天溫度上有較大變化。

依據現在預報資料，賈新興指出，20日（周日）以後雨水較多，天氣較大變化落在22日（下周二）晚上，另一波鋒面接近、東北季風增強，北東轉涼，23日（下周三）全台都有雨，尤其中南部山區雨勢較大，24日（下周四）仍各地都有雨，中南部山區及雲嘉一帶局部地區雨勢大，一直到25日（下周五）午後苗栗以南地區及中南部山區有局部雨。

氣象局指出，18日上午鋒面通過，隨後東北季風增強，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部山區也有零星短暫陣雨，不過降雨情形逐漸減緩，到晚上雨區縮小，大多轉為多雲；這波東北季風帶來的冷空氣不強，主要反應在高溫的下降，北部、東北部天氣稍轉涼，高溫降幅較多，其他地區受影響較小。19日清晨北部、東北部天氣仍涼，白天起東北季風減弱，北台灣氣溫稍回升。

預計19、20日（周日）台灣附近水氣偏多，北部山區及東半部地區仍有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲。21、22日（下周一、二）另一波鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，且有局部短暫雨，中部山區也有零星降雨，其他地區為多雲。

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