百老匯神劇「獅子王」再來台！強勢攻進「臺北小巨蛋＋衛武營」造成搶票熱潮

▲百老匯音樂劇《獅子王》國際巡演再度重返台灣！（影／取自YouTube，如有刪除請見諒）

生活中心／綜合報導

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獅迷要瘋了！2019年在臺北小巨蛋一連演出19場的百老匯長壽神劇《獅子王》，今年團隊再度宣布6/11重磅重返台灣舞台！此次更將首度造訪「高雄衛武營」，讓南部觀眾也能親身領略《獅子王》音樂劇的撼動人心魅力！除了衛武營，神劇照例也會強勢攻進「臺北小巨蛋」，北高共25場巡迴演出，3/17開始搶票，場場熱區的最好位子現正售鑿倒數中！

還記得3年前的暑假，在臺北小巨蛋親眼目睹真人版《獅子王》的感動嗎？當時造成的搶票風潮仍讓許多人印象深刻，也打破了有史以來在台音樂劇的票房紀錄！事實上，除了南極洲以外，百老匯音樂劇《獅子王》早己踏遍世界，截至目前已在超過100個城市、20個國家演出，輝煌的紀錄，也讓它榮登「劇迷心中一生必看」的音樂劇，穩穩地坐在「神劇」的寶座上。現在還無法出國，更要把握機會，感受來自百老匯原汁原味的國際級演出。

自1997年改編自迪士尼動畫的音樂劇《獅子王》，票房成績和藝術價值都有目共睹！最初在紐約、芝加哥等地推出後，就引起一場場的爆棚好評，進而開始國際巡迴演出後，時至今日，已經在舞台上帶給無數人歡笑、淚水與勇氣逾25年，成為百老匯「第3長壽」的音樂劇」！據統計，全球已經有超過1億人次，觀賞過這齣結合音樂、歌唱、舞蹈、雜耍特技的精彩巨作。

睽違3年，百老匯《獅子王》再次匯聚3大洲、超過百位演員重返台灣、共演出擊！光是傑出的視覺藝術技巧、非凡的音樂和攝人心魄的舞蹈設計，加上劇情圍繞在小獅王辛巴遠離家園、歷經生命磨難，最終擔起王者重責大任，過程中又充滿友情、親情繚繞的溫暖與療癒，絕對可說是台灣觀眾2022年必看音樂劇之一。

至於原本就是動畫電影《獅子王》的粉絲，更不能錯過親耳在現場聽到奧斯卡得獎歌曲〈今晚感覺我的愛〉的動人時刻，包括一秒喚醒大家記憶的名曲〈生生不息〉和帶著非洲旋律的〈影子大地〉，也都將在音樂劇中重現！一段愛與冒險的生命感動之旅，就在東尼獎最佳導演茱莉·泰默帶領的頂尖幕後團隊製作下，透過令人驚豔讚嘆的視覺特效、創意無限的舞台道具、撼動人心的音樂、生動逼真的非洲叢林及原野動物中展開。

值得一提的是，此次國際巡演不僅再度重返台灣，除了臺北小巨蛋10場演出外，更首度前進高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院，並且一次就演出15場，締造百老匯音樂劇首次在南台灣演出最多場次的紀錄！對南部音樂劇迷來說，總算不用再特地跑北部追戲，製作團隊也將首次感受到南台灣的熱情能量！

北高巡演25場的演出，已在3/17中午11點於寬宏售票全面啟售，玉山銀行卡友與衛武營國家藝術文化中心會員享有95折購票優惠。相關資訊也可至寬宏售票www.kham.com.tw查詢。

節目名稱： 百老匯音樂劇 《獅子王》THE LION KING

主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司、Michael Cassel Group

演出地點：台北小巨蛋

演出時間：

2022/6/11(六) 19:30

2022/6/12(日) 18:00

2022/6/14(二) 19:30

2022/6/15(三) 19:30

2022/6/16(四) 19:30

2022/6/17(五) 19:30

2022/6/18(六)14:30 & 19:30

2022/6/19(日) 13:00 & 18:00

票價：800/1800/2800/3800/4800/5800/6600

演出地點：衛武營國家藝術文化中心歌劇院

演出時間：

2022/7/13(三) 19:30

2022/7/14(四) 19:30

2022/7/15(五) 19:30

2022/7/16(六)14:30 & 19:30

2022/7/17(日) 13:00 & 18:00

2022/7/19(二) 19:30

2022/7/20(三) 19:30

2022/7/21(四) 19:30

2022/7/22(五) 19:30

2022/7/23(六)14:30 & 19:30

2022/7/24(日) 13:00 & 18:00

票價：1200/1800/2800/3800/4800/5800/6600

購票請洽：寬宏售票07-7809900 www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店

玉山銀行卡友專屬優惠

(每卡總計限購4張/購票享95折優惠)

購票方式：寬宏售票系統www.kham.com.tw或APP刷卡購票

優惠場次：

台北小巨蛋：6/12(日)18:00、6/14(二)19:30、6/15(三)19:30、6/16(四)19:30、6/17(五)19:30、6/19(日)18:00

高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院：7/13(三)19:30、7/14(四)19:30、 7/15(五)19:30

、 7/17(日) 18:00、 7/19(二)19:30 、7/20(三)19:30、 7/21(四)19:30、7/22(五)19:30、7/24(日) 18:00

優惠票價：$3800、$4800、$5800、$6600

優惠期間：3/17(四)中午11:00起至當日演出場次開演前

衛武營國家藝術文化中心會員專屬優惠

(每卡總計限購4張/購票享95折優惠)

購票方式：寬宏售票系統www.kham.com.tw或APP刷卡購票

優惠場次：

高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院：7/13(三)19:30、7/14(四)19:30、 7/15(五)19:30

、 7/17(日) 18:00、 7/19(二)19:30 、7/20(三)19:30、 7/21(四)19:30、7/22(五)19:30、7/24(日) 18:00

優惠票價：$3800、$4800、$5800、$6600

優惠期間：3/17(四)中午11:00起至當日演出場次開演前