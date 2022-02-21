　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

國際經典名劇《貓》登台！徐榛蔚力邀花蓮演出　24～27日6場

▲百老匯音樂劇《貓》女主角及男主角拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

百老匯音樂劇《貓》女主角及男主角拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2022年《貓》再次登上台灣舞台，花蓮縣長徐榛蔚成功邀請百老匯音樂劇《貓》前來花蓮巡演。女主角喬安娜偕男主角威爾理察森特日前特地拜會縣長徐榛蔚，並與明義國小音樂班小朋友們相談盛歡，宣傳花蓮場的演出，要讓鄉親一睹貓劇風采。

風靡全球40年的《貓》六度登台，驚人魅力至今無法動搖，票房與口碑歷久不墜，此次盛大抵台，更打破百老匯音樂劇在台灣巡演場次紀錄，其中2月24至2月27日在花蓮共演出6場次，請粉絲把握難得機會，進場觀看。

▲百老匯音樂劇《貓》女主角及男主角拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮市明義國小音樂班18人合唱團與男女主角大合影。

徐榛蔚表示，為了讓花蓮與國際表演藝術接軌，花蓮縣文化局每一年至少要邀請一場國際性表演藝術團體於花蓮演出，繼2020年愛爾蘭火焰之舞在花蓮小巨蛋演出，引起花蓮民眾廣大迴響後，這是第二次有國際級大型藝文表演活動在花蓮演出，為花蓮民眾帶來非常難得精彩的國際級優質表演藝術。

▲百老匯音樂劇《貓》女主角及男主角拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛嶎與《貓》劇男女主角互贈好禮紀念品，展現友好情誼。

會中，花蓮市明義國小音樂班18人合唱團在校長吳惠貞的帶領下，用來自花蓮美麗純淨的聲音，演譯音樂劇《貓》經典曲目《Memory》，迎接遠道而來的女主角喬安娜，和帥氣搖滾貓威爾理察森特，同時也影響著花蓮喜愛藝術的孩子成為有感受力、表現力、學習力，在藝術教養下懷抱世界文化、心胸更開闊。

▲百老匯音樂劇《貓》女主角及男主角拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

女主角喬安娜提到，這是她第一次到訪花蓮，一下火車就看見翠綠山巒，十分欣羨花蓮人的生活環境。威爾理察森特也覺得花蓮相當漂亮，是一個美麗又純樸的城市，希望有機會能進行深度旅遊，好山好水好空氣的花蓮也藉此成功行銷國際。

會後，雙方互贈好禮紀念品，展現友好情誼。徐榛蔚也感謝兩位演員特地抽空前來拜訪，也期待《貓》首次在花蓮縣文化局演藝廳所帶來的精彩演出。

ET快訊
快訊／祈錦鈅道歉了！　手寫3點聲明
快訊／板橋民宅驚傳氣爆！　1女燒成焦屍
排隊搶買「限量鞋」爆衝突！　全台271雙完售炒賣價更驚人
超商「4大咖啡飲品」買1送1！　限時7天
陳喬恩男友街頭作畫「引警關切」！　錯愕急call友
《金魚妻》最好自己看！　老公邊看邊問人妻尷尬爆
陰莖凍爆！滑雪王子「-17°C衝刺30公里」痛到崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南投獨居翁住處昏迷　照服員連絡不到通報...警消破門搶回一命

體重下降視力模糊恐罹糖尿病　南投縣衛生局籲多利用成人健檢

國際經典名劇《貓》登台！徐榛蔚力邀花蓮演出　24～27日6場

慢飛天使弄丟腳踏車好難過　南投警積極找回讓她笑了

強烈寒流侵襲七旬長者迷途凍僵路中　安南暖警護送返家

首創雲嘉南3D虛擬智慧場館！　AR體驗職訓歷程

南投燈會閉幕月吸300萬遊客　「南投玩很大」頭獎轎車得主出爐

2022桃園市長選戰黃敬平臉書曝　黨中央有「口袋人選」引熱議

南消五大隊建置救災345　救災品質及安全攏總顧

錯認2顆虎頭蜂窩嚇壞民眾　新北動保處：結果是蟻窩啦

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

五堅情、5566合唱《我難過》變大型KTV！　吸取天團能量...小賴「秒跪許孟哲胯下」XD

劉品言10年前留學巴黎「凍齡美照」曝光！　網驚：說昨天拍的我都信

田美都《三十九》勾勾纏人夫疑當小三　孫藝真狂噹摯友...她：結婚後沒睡過

俄羅斯亞庫次克「極冷」冬天！　生活在零下71度、白天僅3hr

南投獨居翁住處昏迷　照服員連絡不到通報...警消破門搶回一命

體重下降視力模糊恐罹糖尿病　南投縣衛生局籲多利用成人健檢

國際經典名劇《貓》登台！徐榛蔚力邀花蓮演出　24～27日6場

慢飛天使弄丟腳踏車好難過　南投警積極找回讓她笑了

強烈寒流侵襲七旬長者迷途凍僵路中　安南暖警護送返家

首創雲嘉南3D虛擬智慧場館！　AR體驗職訓歷程

南投燈會閉幕月吸300萬遊客　「南投玩很大」頭獎轎車得主出爐

2022桃園市長選戰黃敬平臉書曝　黨中央有「口袋人選」引熱議

南消五大隊建置救災345　救災品質及安全攏總顧

錯認2顆虎頭蜂窩嚇壞民眾　新北動保處：結果是蟻窩啦

雄獅四代店進駐四大轉運站　千元旅遊金、現場報名享500元折扣

恭喜詹姆斯岡恩訂婚了！　交往7年女星甜曬「無名指超大鑽戒」

LIVE／本土疫情可控「邊境將鬆綁」　陳時中最新說明

打房加緊箍咒　他批「往死裡打」：政策與大環境相互矛盾

全球首發工具機展今日開展　蔡總統、蘇院長首度聯袂出席並觀展

繼母的誘惑！地方媽媽自爆2兒面前「習慣裸體亂晃」　家長戰翻

柯佳嬿喝黑咖啡甩水腫　早餐只吃「原型食物」不用斷食也能瘦

桃園男開車忽快忽慢... 警攔查「一瓶米酒在身旁」　吹氣後慘了

快訊／祈錦鈅道歉了！手寫信提3聲明：以後我會盡全力避開謝和弦夫婦

限時3天！228連假「第2人1元」玩樂園　這2星座入園也只要350元

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

地方熱門新聞

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

桃市長選戰　黃敬平黨中央曝有口袋人選

南消五大隊建置救災345

苗栗女孩老闆被起底！名下十幾間公司

2女大生迷路哭：有人教我走河床

移工抓魚失蹤　搜救人員尋獲遺體

虎頭蜂窩嚇壞民眾　動保處：結果是蟻窩

3移工相約捉魚　1人卡溪中亡

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

強烈寒流侵襲七旬長者迷途凍僵路中

屏警一張表帶你看酒駕新罰則

「天穿日」祭天祈福　還有吃年糕和穿耳洞

廖萬隆捐6千萬整修職校　扶弱學子創就業機會

首創雲嘉南3D虛擬智慧場館！

更多熱門

相關新聞

HBL4強出爐　光復、北一女強勢晉級

HBL4強出爐　光復、北一女強勢晉級

110學年度HBL高中籃球聯賽男、女子組8強賽20日落幕，晉級台北小巨蛋之4強決賽名單也正式出爐，其中光復高中、北一女中分別寫下隊史首次「頭號種子」身份挺進4強賽，奪冠呼聲也向上提升不少。不過也有傳統名校「綠色神盾」松山高中，連續4年都被屏除在4強大門之外，戰力將持續重整磨合。

公主病妻養狗不清屎　屋內滿地大便他崩潰

公主病妻養狗不清屎　屋內滿地大便他崩潰

收編醜醜貓！長大顏質爆表飄仙氣

收編醜醜貓！長大顏質爆表飄仙氣

媽才剛躺下　一條巨獸踩上身重壓

媽才剛躺下　一條巨獸踩上身重壓

出生18天小喵塞身旁　她心疼貓媽

出生18天小喵塞身旁　她心疼貓媽

關鍵字：

經典名㓺登台徐榛蔚力邀百老匯火焰之舞小巨蛋

讀者迴響

熱門新聞

KID要結婚了…許維恩首發聲！

23歲女友月薪16萬！父母聽職業逼他分手

丟丟妹叔父遭搶　1嫌自轟身亡

KID下跪求婚「東區妹仔」逼哭4萬粉　經紀人曝下一步

外送平台「店家全是自取」他傻眼　外送員揭真相

高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

國道3死年輕人目的地曝　BMW撞分隔島剩一半

不是暖氣！「1神級家電」網推爆：後悔太晚買

TWICE續約動態遭曝！子瑜被爆單飛不解散

隔夜雞肉麵釀敗血症！　學生手指、雙腳截肢

靠NFT一夜變富翁！男星「3天秒賺1.4億」

快訊／最強寒流來襲！全台82人突無生命跡象

26歲女下腹痛　醫「後門內診」一戳…私密處突噴血！

雨下到何時？最新紫一片預報圖曝　這地區最可憐

Selina、王心凌等「6台灣歌手」爆參加《浪姐3》

更多

最夯影音

更多
碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖

碰！老鷹「從天而降」摔進車裡　羽毛沾滿血漬...他嚇壞手狂抖
李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

李聖傑飆《手放開》《眼底星空》宣告回歸　全場合唱：最後的疼愛是手放開～回憶殺！

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

騎士被廂型車「高速刷卡超車」　想理論反被嗆：我可沒逼你哦

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

德國型男出門打扮「超搞剛」　畫眉毛還要塗底妝堅持0瑕疵

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面