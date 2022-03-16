▲桃園設置「北區青聚點」，提供七縣市青年輔導資源。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助青年實現夢想，在教育部青年發展署支持下成立的「北區青聚點」，與中原大學攜手合作提供地方創生團隊資源與能量，包括北北基桃、新竹縣市及連江縣等北區七縣市共50組跨縣市青年團隊參與，16日於桃園市政府青年局成立，將成為日後辦理地方創生交流活動、課程、策展的專案辦公室。

「北區青聚點」以「跨縣市、跨領域、科技導入」三大主軸，提供青年多元輔導資源。桃園市市長鄭文燦表示，桃園是第一個成立青年局的縣市，從2018年便透過「青年投入永續發展行動獎勵計畫」，鼓勵青年以文化藝術、經濟產業、街區活化等議題在地方深耕，迄今已累積輔導75組團隊。

未來將會透過「北區青聚點」延續桃園地方創生孵化模式，擴大服務北區七縣市青年團隊。青年署署長陳雪玉指出，為了推動地方創生，教育部青年發展署與地方政府共同建置北、中、南、東4處區域性青聚點，希望鼓勵更多青年人才投入地方發展。桃園的青年能量已經是大家有目共睹，相信在未來「北區青聚點」加成下，將捲動更多青年朋友關注地方創生行動！

北區青聚點設置於桃園青年事務局2樓，設置有多功能使用空間、會議室等，並開放鄰近桃園青年局10分鐘車程之二館舍，分別為桃園設計庫、桃園市社會企業中心平鎮館，提供北區七縣市地方創生青年團隊專業資源與辦理課程、交流及策展。此外，今年從4月到10月將持續以月推、季聚、年會等活動，集結各地青年的在地智慧與案例，讓北區青聚點成為青年最強而有力的支持力量。

中原大學主任秘書吳肇銘表示，為了發揮大學知識責任、與地方團隊分享大學資源，中原大學與桃園青年局提供青年夥伴們主題性的跨縣市交流活動、跨領域業師輔導與諮詢，以及地方創生團隊與科技團隊之交流服務，相信在地方政府與在地大學合作推動下，將打造北區青聚點成為青年投入地方創生最佳的補給站！