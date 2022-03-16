獨／「陰蝨路」百隻狂爬影曝！男子下體癢　妻診間暴走飆：哪來的

記者吳奕靖／高雄報導

這可不是電影情節，還真的是「陰蝨路」，高雄市一名男子前往泌尿科診所求醫，表示自己的下體會癢，特別是晚上蓋棉蓋的時候，泌尿科醫師請他脫下褲子檢查，這才發現陰莖附近出現了不少小黑點，小黑點還在移動，仔細看過之後，確認是陰蝨，只是數量超過百隻，讓泌尿科醫師直呼他的下體根本成了「陰蝨路」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉大方秀出她的新寵物「陰蝨」 。（圖／記者吳奕靖攝）

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收治這名病患的泌尿科醫師張美玉說，就在上週一名男子來到診所求診，他主訴自己的下體會癢，而且晚上蓋了棉被之後更癢，結果一檢查之後發現，他的陰囊只要有毛根的地方特別的黑，結果張美玉醫師戴上手套進行觸診，就看到小小的蟲往前移動，張美玉確診為「陰蝨」。

▲「陰蝨」遠看就像是小黑點 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「陰蝨」近照，會有腳。（圖／記者吳奕靖攝）

張美玉醫師說陰蝨是屬於現代常見的性病之一，雖然透過性行為是主要的傳染途徑，但也可能會因為用到不乾淨的器具，或是集體在軍中、養護中心等棉被共用，陰蝨就很容易存在。不過張美玉醫師仔細查閱這名男子的病例，發現他不是第一次得的陰蝨，就在一兩年前被老婆押進診所檢查，也查到是陰蝨，老婆在診所發飆，為了緩和氣氛，張美玉醫師還幫忙解套說是「兩人共同出遊，很有可能是因為旅館房間棉被不乾淨」造成，老婆才息怒，所以張美玉醫師難忘當時這名男子感恩的眼神，不過這次他一個人來看診，又是同樣的問題，所以感染途逕，似乎也說明了些答案。

張美玉表示，這次男子長在下體的陰蝨大約超過百隻，若有密集恐懼的人，看了可能會「很毛」，不過對泌尿科醫師來說，陰蝨卻是新的寵物，她還刻意抓了幾隻來當寵物，這一番話當場讓記者都快暈了！張美玉醫師強調感染陰蝨的時候，除了會癢之外，內褲也會有一些小紅點，至於治療上並不是太大的問題，可以先剃除毛髮之後，再塗抹藥物，就能把陰蝨給殺死，但是記得患者使用過的寢具、沙發，能洗的、能用熱水燙的都要燙過一次，不能燙的就用黑色大塑膠袋包起來兩週，陰蝨若沒有宿主就會死掉。