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第27期一早僅2.5萬人預約「預約率2.5%」

▲▼3/16第27期疫苗預約情況。（圖／指揮中心提供）

▲第27期疫苗預約情況。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

1922疫苗平台第27期追加劑今（16）起預約，本次各縣市總計提供98.5萬劑疫苗，當中莫德納72.5萬佔最多，上午10點開始依照年齡分三時段開放；指揮中心公布最新預約情況，開放3小時到下午1點為止，總計有2.5萬人完成預約，預約率2.52%，其中莫德納1.5萬人預約最多，預約率2.14%，接著是BNT8千多人，由於提供量較少，預約率相對較高，達到6.42%。

疫苗平臺於每週三至週五開放「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，開放預約時間為3月16日至3月18日。

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發言人莊人祥表示，本（27）期總計符合資格民眾約474.3萬人，各縣市提供量約98.5萬劑，當中以莫德納72.5萬劑最多，接著是BNT12.4萬、高端11.6萬，最後是AZ提供2萬劑。

▲▼3/15第27期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

▲第27期疫苗預約。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：
一、 施打時程：自2022年3月21日至3月27日。
二、 符合資格對象：2022年1月2日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/27(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。
三、 預約分流時程：
(一) 55歲以上：3月16日上午10時至3月18日中午12時。
(二) 38歲-54歲：3月16日中午12時至3月18日中午12時。
(三) 18歲-37歲：3月16日下午2時至3月18日中午12時。

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