吃到就當動物性蛋白！農委會簡介4種米蟲　網歪樓「還有這一種」

▲因為米蟲卵已產在米粒中，從小到大吃下肚的米蟲可說是不可數。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張乃文／綜合報導

你家裡的米也有長米蟲嗎？行政院農委會在臉書分享，事實上我們從小到大誤吃的米蟲數量「已不可數」，因為有些蟲卵產在米粒中，肉眼是無法判讀的，可是米也已經煮熟吃下肚，因此只好把他們想像成「動物性蛋白了」。而粉專除了介紹台灣常見的4種米蟲外，並教大家挑選米的小撇步。

你家米裡的蟲是哪一種呢？農委會在臉書粉專提到，一樣米養百樣人，一樣米也會養百樣蟲。有這樣的說法是因為，台灣米蟲的種類超過百種以上，而較常見的四種分別為，「米象、穀蠹、麥蛾、外米綴蛾」。不過，為什麼米裡面老是會出現米蟲呢？粉專則解釋，穀物是米蟲的主要食物，通常會在收割後進到穀倉後進駐。

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農委會粉專表示，米蟲種類多，對米的影響也各自不同；以家中最常見的米象來說，有穎殼保護的稻穀，牠無法突破穎殼產卵，但碾米後穎殼被除去後，牠可以慢慢地將米粒吃完，產卵在米粒中。

▲農委會粉專介紹台灣常見的4種米蟲。（圖／翻攝自農委會粉專）

但把這些米蟲吃下肚究竟有沒有害？農委會粉專也安撫大家，其實我們從小到大誤食米蟲的「數量已不可數」，因為米象的卵產在米粒中，肉眼無法判讀，早在不知不覺中將牠們吃進肚子，但米也已煮熟，「只能把他們想成動物性蛋白了」。若想要避免吃到米蟲，粉專也建議大家在挑選米時，要更加留意，盡量買不超過2公斤的包裝，回家後放置於冰箱冷藏區，即可確保3個月不會有米蟲。



只是，不建議大家把米放在冷凍區，農委會粉專說明，冷凍區雖會凍死米蟲，但米從冷凍區拿出後，容易產生回潮現象，且易使米斷裂，煮米後口感就變差了，若米蟲的數量過多，可把米放於冷凍區冷涷一週再丟棄，以免牠們再蔓延到其他地方。

而底下網友除了紛紛分享自己遇過哪種米蟲外，不少人逗趣的表示「好怕被新增像我這樣的米蟲」、「我是第五種」；更有人開酸「去政府部門看很多。」