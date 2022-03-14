雞蛋明起「每台斤漲2元」！ 　農委會補助結束恢復市場機制

▲陳進丁說，明起雞蛋將恢復市場機制，每台斤漲2元。（圖／記者唐詠絮攝）



記者許展溢／台北報導

農委會為了解決蛋荒，祭出「2+3」補助，也就是產地價漲2元至每台斤36.5元，蛋農還可獲每台斤3元，不過獎勵明天到期，農委會沒有宣布再延長措施，預計將回歸市場機制，明天批發價將直接漲2元。

陳吉仲日前受訪表示，中南部天氣開始好轉，所以產量陸續開始增加，1月換羽200萬隻的蛋母雞加入生產行列，可以提高每天超過5000箱，100萬顆，能讓更多雞蛋往北部調度。立委問3月中旬真的能徹底解決雞蛋不足問題？陳吉仲還掛保證說「當然可以」，因為3月底會有500多萬進口雞蛋，加上現在中南部天氣好，每天都會回報雞蛋生產數量。

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不過，台灣蛋雞事業產銷督導委員會資訊總中心日報表可看出，不少縣市仍屬於「嚴重不足」情況，中華民國蛋價委員會執行長陳進丁說，現在不到原本產量的7成，照理每天要有12萬箱（1箱200顆），現在約11萬箱，因此只要標準低於7成，就會被評為嚴重不足，雖現在有改善，但還沒恢復正常需求量。

至於陳吉仲保證3月中恢復正常，陳進丁指出，是有慢慢改善了，但還沒有，之後是否恢復正常「還是要看天氣」。另外，農委會今邀集蛋商及相關團體討論補助政策，與會的陳進丁說，確定要取消補助，因此價格會恢復市場機制，蛋價明天每台斤直接漲2元，以今天批發價46元來看，明天將變成48元。