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妄想丈夫外遇還家暴　7旬婦躲廚房「抓姦」砧板打死老丈夫

▲情侶吵架,夫妻打架,打巴掌,家暴示意圖（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲屏東婦人懷疑丈夫外遇，竟持砧板打死丈夫。此為示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者吳銘峯／台北報導

屏東罹患思覺失調的陳姓婦人，長期妄想丈夫外遇、對自己家暴，丈夫不堪其擾聲請保護令獲准並分居。但婦人2019年間妄想要「抓姦」，躲進丈夫住處廚房3小時，最後被丈夫發現後，婦人竟持木製砧板狂毆丈夫，活活將他打死。一二審均將婦人判刑8年半，全案再上訴最高法院，16日駁回上訴定讞。

判決指出，案發時75歲的婦人，因罹有妄想型精神病合併憂鬱症，長年以來妄想當時78歲的劉姓丈夫有外遇，以至於經常與丈夫發生爭吵。丈夫不堪其擾，2015年間向法院聲請核發保護令獲准，子女也安排2人分居不同住所。

而案發於2019年10月間，婦人又懷疑丈夫外遇，上午10點半跑到丈夫租屋處樓下等候，打算趁丈夫出門時，進屋「抓姦」或收集外遇證據。丈夫果真於近11點時出門，婦人潛入屋後開始翻找證據，但丈夫竟於11點半左右返家，婦人未免事跡敗露，躲進廚房。婦人這一躲就躲了4小時，丈夫一直到下午3點半赫然發現妻子竟然躲在廚房中，2人發生口角。

婦人抓起廚房中的圓形木質砧板，朝丈夫的頭、胸、腹猛力敲擊，丈夫最後倒臥血泊中。但婦人並未及時報警救護，反而是將砧板藏進牆角裡，而後清洗雙手血跡，並換下沾血的衣物後，變裝離開案發地點。婦人一直到案發後3小時，才打電話給弟弟，最後由女兒前往探視，才發現這起慘案。婦人也在1個小時後，由女兒陪同到警察局自首。檢方依照「家暴殺人罪」提起公訴。

一二審法院審理後，均認定婦人案發時受病情影響，辨識能力顯著降低，另外也認為她符合自首減刑的要件，因此均判刑8年6月。全案再上訴第三審，最高法院16日駁回上訴定讞。

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