LINE「收回功能突消失」她嚇喊可怕！　內行解答：3情況不能用

▲原PO發現訊息無法收回超慌張。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

現代人習慣使用通訊軟體LINE聯繫，功能從單純的傳訊通話逐漸擴增，令許多民眾離不開它，不過有網友發現，傳訊息給好友之後想要「收回訊息」，卻發現不能收回，驚慌PO文求救「這樣是正常的嗎？」貼文一出，許多網友熱心解答，說明「有3種情況」是無法收回的。

原PO在Dcard上發文，在LINE聊天室傳訊息給好友，但之後想要收回訊息，發現訊息竟然無法收回，「好可怕，突然發現不是對每個人都可以收回訊息」，不只是群組的聊天室，連一對一私聊也不行，「這樣是正常的嗎？」

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貼文一出，專業網友解答「超過24小時不行、對方沒更新不行、商業帳號也不行」這3種情況下是無法收回訊息，「LINE這功能其實算附加的，不像Telegram之類的一直都有」、「所以沒事不要亂說話啊」、「你知道微信的超過兩分鐘就不能收回了嗎，那你不是要怕死」。

▲訊息發送超過24小時是無法收回的。（示意圖／記者曾筠淇攝）

其中，也有不少網友對「收回」功能很反感，「我反而不喜歡看別人收回欸，會一直想知道剛剛別人傳了什麼要跟我說」、「超級討厭那種一次傳很多訊息，但因為在忙沒辦法馬上回對方，過一陣子要回時才發現對方收回好幾條訊息，問怎麼了還說沒事」、「我有個同學，只要我很久沒讀訊息，她就會開始收回我沒看到的」。

根據LINE官網QA說明，只能選擇收回自己24小時內發送的訊息，對方聊天室會同時顯示收回，訊息收回後也會在聊天視窗留下「您已收回訊息。」的紀錄，如果對方的LINE版本過低，就不支援收回訊息功能了喔！